Swift ne demek? Rusya swift sisteminden çıkarıldı mı?

Rusya'ya yeni yaptırım! ABD ve AB ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla duyurdu! Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarılacak! Avrupa Birliği, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada, Rusya'ya karşı uygulanacak ilave ekonomik yatırımlar konusunda ortak açıklama yayımladı. Rus bankalarının, uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağı duyuruldu. Peki, Swift ne demek? Swift kararı nedir? Rusya swift sisteminden çıkarıldı mı? Rusya swift sisteminden çıkarılırsa ne olur? İşte Rusya'ya uygulanacak Swift kararının detayları...

SWIFT KARARI NEDİR?

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin de dahil olmak üzere önemli Rus kurumlarına, bankalarına ve bu savaşın mimarlarına yönelik yaptırımlar uygulandığı kaydedildi. Açıklamada, "Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye, onu uluslararası finans sisteminden ve ekonomilerimizden daha fazla izole etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'ya karşı gelecek günlerde yeni tedbirler uygulanacağına işaret edilen açıklamada, "İlk olarak, seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkartılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, Rus bankaların uluslararası finansal sistemle bağlantısının kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerinin zarara uğramasını sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

SWİFT NE DEMEK?

Rusya'ya uygulanan en sert yaptırım olarak değerlendirilen Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapabilen sistemin adıdır. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication yani Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/ Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu) 1973'te 15 ülkeden 239 bankanın katılımı ile kuruldu ve merkezi ise Belçika’da bulunuyor.

Başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmak olan SWIFT sistemi yurt içi ya da yurt dışı bankalararası para transferini sağlıyor.

SWIFT'e 200'ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye oldu. 2019 sonu itibarıyla üye banka veya finans kurumu sayısının 11 bini aştığı ifade ediliyor. SWIFT'in 25 üyeli yönetim kurulunda Rusya Merkezi Takas Kurumu Başkanı Eddie Astanin de yer alıyor.

RUSYA SWİFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILIRSA NE OLUR?

Uzmanlar SWIFT sisteminden yasaklama gerçekleşirse uluslararası ticaretin yapılamayabileceğine dikkat çekiyor.

Rusya şu an Almanya'ya yıllık 45 milyar, Amerika'ya 30 milyar ve İngiltere'ye 28 milyar dolara yakın ihracat yapıyor.

Uzmanlar bu nedenle Batı'nın önümüzdeki dönem Rusya'ya karşı en büyük kozunun SWIFT sisteminden çıkarma olabileceğini belirtiyor.

SWİFT SİSTEMİ NASIL İŞLER?

Swift sistemi üzerinden para transferi için üç banka gereklidir. Her bankanın swift kodu bilgisine ihtiyaç duyulan işlemde para ilk olarak aracı bankaya transfer olur. Ardından aracı banka, parayı alıcı bankaya transfer ederek işlemi tamamlar.