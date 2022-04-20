Suwen’in halka arzında talep toplama süreci sona erdi. Yüzde 41,1’i halka açılan Suwen’in 23.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı yapıldı. Peki, Suwen halka arz ne zaman işlem görecek? Suwen halka arz büyüklüğü ne kadar oldu? Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

Türkiye’de kadın iç giyim sektörünün en hızlı büyüyen perakende markası Suwen’in hisseleri yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

SUWEN HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Suwen hisselerinin Borsa İstanbul'da 18-19 Nisan tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor.

SUWEN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLDU?

Talep toplama sürecinde halka arz birim hisse fiyatı 18,5 TL olarak belirlenmişti. Suwen’in halka arz edilen 23.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 425.500.000 TL oldu.

TSKB liderliğinde, Gedik Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde gerçekleşen halka arzda 71.579 Yurt İçi Bireysel, 75 Yurt İçi Kurumsal ve 5 Yurt Dışı Kurumsal olmak üzere toplam 71.659 yatırımcıdan talep geldi.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 4,40 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,59 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,88 katı talep geldi.

“FİNANSAL YAPIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk talep toplama sürecinde elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Suwen hisselerinin talep toplama aşamasında gördüğü ilgi, yatırımcının sergilediği güven bize gurur ve güç verdi. Elde ettiğimiz bu kaynağı ağırlıklı olarak yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz.

Suwen olarak, Türkiye’den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir marka çıkartmayı hedefliyoruz. Gerek Türkiye’de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı umuyoruz.”