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    EkonomiŞubat ayı enflasyon beklentisi 2022! Merkez Bankası şubat ayı enflasyon beklentisi ne?
    HaberlerEkonomi Haberleri Şubat ayı enflasyon beklentisi 2022! Merkez Bankası şubat ayı enflasyon beklentisi ne?
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    Şubat ayı enflasyon beklentisi 2022! Merkez Bankası şubat ayı enflasyon beklentisi ne?

    Şubat ayı enflasyon beklentisi 2022 merak ediliyor. Merkez Bankası'ndan yeni dolar ve enflasyon tahmini geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayı enflasyon beklentisini yüzde 29.75'ten yüzde 34.06'ya, sene sonu dolar tahminini ise 16.04 şeklinde güncelledi.

    16.02.2022 - 12:04 |
    Şubat ayı enflasyon beklentisi 2022! Merkez Bankası şubat ayı enflasyon beklentisi ne?

    Merkez Bankası şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 34,06 olurken 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 24,83 oldu. Merkez Bankası'nın Ocak ayında gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yıl sonu beklentisi yüzde 29,75 seviyesinde bulunuyordu.

    Merkez Bankası dolar beklentisi 2022

    Piyasa katılımcılarının sene sonu dolar kuru tahmini Şubat döneminde 16,04 olurken, önceki ay bu 16,13 seviyesinde bulunuyordu.

    Katılımcıların 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 24,83 seviyesinde gerçekleşirken, 24 ay sonrası için beklentisi ise yüzde 15,42 seviyesinde oldu. Katılımcıların yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3,7 oldu.

     

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