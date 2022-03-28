Sigortam.net, ‘kazancı net’ müşterilerinin kafasını da netleştirecek

Yapay zekâ algoritmasıyla müşterilerine düşük fiyat, geniş kapsam ve fiyat-performans açısından üç alternatifli şeffaf bir yönlendirme sunmaya başlayan şirket, bu teknoloji için kendi bünyesindeki Türk mühendisler ve Türkiye’nin köklü üniversitelerinden ODTÜ ile birlikte çalıştı.

Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt’un yüzü olduğu yeni reklam filminin de ilk kez paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz, ‘Müşterinin Şampiyonu’ olmak vizyonuyla sigorta gibi komplike bir dünyayı tüketiciler için netleştirmek istediklerini belirterek, “Ülkemizin insurtech bayrağını taşıyan markasıyız. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için, teknolojinin imkanları ile insan sıcaklığını en iyi şekilde harmanlayarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin ilk ve lider dijital sigorta platformu Sigortam.net, ‘Müşterinin Şampiyonu’ olmak vizyonuyla tüm altyapısını, müşteriyi merkeze alan, anlayan, tanıyan ve kişiselleştiren bir yaklaşımla yeniledi. Türkiye’de insurtech alanında tartışmasız lider konumda olan ve kurulduğu günden bu yana 7 milyona yakın müşteriye hizmet veren Sigortam.net, daha yalın, daha anlaşılır, değişen müşteri ihtiyaçlarına anında çözüm üreten, etkileşimli ve yenilikçi bir web sitesiyle müşterilerinin karşısına çıktı.

Kabuk değiştirme sürecinde Türkiye’de dijital sigortacılıkta bir ilke imza atan Sigortam.net, yapay zekâ algoritmasıyla müşterilerine düşük fiyat, geniş kapsam ve fiyat-performans açısından üç alternatifli şeffaf bir yönlendirme sunmaya başladı. Şirket, bu şeffaf yönlendirme ve bağımsız skorlama altyapısı için kendi bünyesindeki Türk mühendislerin yanı sıra Türkiye’nin köklü üniversitelerinden ODTÜ ile birlikte çalıştı.

“Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak istiyoruz”

Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt’un yüzü olduğu yeni reklam filminin de gösterildiği ve Sigortam.net’teki dönüşümün detaylarının paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz, yeni nesil teknolojik çözümleri insan dokunuşuyla harmanlayarak sigorta alanında müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Sigortam.net’in 22 yıldır sektörde öncü adımlar atan bir şirket olduğunu belirten Uludüz, şunları söyledi:

“Ülkemizin en büyük insurtech markasıyız. Insurtech dikeyinde penetrasyonu artırma hedefimiz var. Hem teknolojik altyapımız hem nitelikli insan gücümüzle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Fintech ekosisteminin parlayan yıldızı insurtech, sektördeki tüm paydaşların yaşamlarını kolaylaştıracak inovatif çözümleri bünyesinde barındırıyor. Biz de inovatif bir yaklaşımla müşterilerimize sunduğumuz hizmeti mükemmelleştirmek amacıyla tüm teknolojik altyapımızı yeniledik. Vizyonumuz, ‘Müşterinin Şampiyonu’ olmak. Sigorta gibi komplike bir dünyayı müşterilerimiz için netleştirmek, karmaşık bir ürün olan sigortayı çok daha anlaşılır, basit, uygun ve erişilebilir hale getirmek istiyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimize ‘kazancın net’ diyerek, uygun fiyat, doğru ürün ve iyi deneyim yaşatmak için çalışıyoruz. Şimdi müşterilerimizin kafasını daha da netleştirecek adımlar atıyoruz. Dijitalleşme ve teknolojinin imkanlarını en üst düzeyde kullanırken, uzman insan kaynağımızla müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmak istiyoruz. Büyük bir telesatış, satış sonrası danışmanlık ve hasar ekibimiz var. Müşterilerimize uçtan uca 7/24 sunduğumuz hizmeti geliştirmeye odaklanıyoruz.”

“Şeffaf ve doğru bilgilendirme kırmızı çizgimiz”

Yeni dönemde müşterilerin kafalarındaki soru işaretlerine daha net yanıtlar bulabilecekleri bir yapıya kavuştuklarını vurgulayan Bora Uludüz, şöyle devam etti:

“Türkiye’de dijital sigortacılığın lider pazaryeriyiz. 22 farklı sigorta şirketiyle çalışıyoruz. Toplumda sigorta bilincini geliştirmeyi de önemli bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yeni dönemde müşterilerimize tüm tekliflerin yanı sıra düşük fiyat, geniş kapsam ve fiyat-performans açısından üç alternatifli şeffaf bir yönlendirme sunmaya başladık. Bu teknolojinin arkasında güçlü bir yapay zekâ algoritması var. Dünyanın en iyi örneklerinden yola çıkarak oluşturduğumuz yeni sitemizi, bünyemizdeki Türk mühendisleri ve Türk yazılımcıları geliştirdi. Müşterilerimizin ihtiyacı ve menfaati odak noktamız. Bu nedenle şeffaf ve doğru bilgilendirme kırmızı çizgimiz. Buradaki şeffaf yönlendirme ve bağımsız skorlama altyapısı için ülkemizin köklü üniversitelerinden ODTÜ ile çalışıyoruz.”

“Keçi” artık genç ve animatik

Uludüz, kamuoyunda yüksek bir bilinirliği olan olan ve Sigortam.net markasıyla özdeşleşen keçi logosunun da bu yenilenme yolculuğunda genç ve animatik bir keçiye dönüştüğünü söyledi. Yeni animatik logonun şirketin dinamizmine ve enerjisine atıf yaptığını vurgulayan Uludüz, “Genç ve sempatik keçimiz, bizim insana dokunan, cana yakın, ihtiyaç halinde birden ortaya çıkan, sorunları çözen ve müşterimizi kollayan yaklaşımımızı yansıtıyor” dedi.

Yeni reklam filmini Cengiz Bozkurt ile birlikte izlediler

Sigortam.net’in yeni reklam yüzü olan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt’un da katıldığı basın toplantısında şirketin yeni reklam filmi de ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Müşteriler için kafa netliği mesajının verildiği reklam filmi, şirketin müşterilerine 7/24 kesintisiz bir biçimde sunduğu şeffaf hizmeti eğlenceli bir dille yansıtıyor. Reklam filmini basın mensuplarıyla birlikte izleyen Bozkurt, “Sigortam.net gibi hem köklü hem yenilikçi bir markayla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Rakamlarla Sigortam.net

net, bünyesindeki 10 şirket ile ayda 135 milyon oturum alan ve Türkiye’de internet kullanıcılarının %65’inden fazlasına temas eden iLab girişimi olarak 2000 yılında kuruldu.

Türkiye’de ve dünyada online sigorta brokerliğinin öncüsü olan şirket, kurulduğu günden bu yana 7 milyona yakın müşterinin hayatına dokundu.

675 çalışanıyla müşterilerine hizmet veriyor.

22 sigorta şirketiyle çalışan Sigortam.net, 2,55 milyon aylık toplam ziyaret ile ve google’da yüzde 92 aranma oranıyla Türkiye insurtech ekosisteminde lider konumda.

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