Kredi kullanıcılarının e-Devlet üzerinden başvuru yaparak çekmiş olduğu kredinin hayat sigortası poliçesinin iptal ederek primini talep edebiliyor. Bankalar hem kendilerinin hem de müşterilerinin mağdur olmaması için vefat durumunda hayat sigortasından kredinin kalan bakiyesini geri ödüyor. E-Devlet üzerinden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi üzerinden başvuru yapacak vatandaşlar bir süredir işlem yapamıyor. Vatandaşlar da başvurularını gerçekleştiremeyince sistemin neden çalışmadığını araştırıyor. Peki, Sigortacılık ve özel emeklilik şikayet başvuru ve takibi ekranına neden girilmiyor? Kredi sigorta parası alma ekranı neden açılmıyor? e-Devlet kredi sigorta parası geri alma ekranı!

KREDİ SİGORTA PARASI ALMA EKRANI NEDEN AÇILMIYOR?

e-Devlet üzerinden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu üzerinden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi ekranı bir süredir hizmet veremiyor. Sistemde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı.” uyarısı alıyor. Sistem sorunu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.