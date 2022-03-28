Şekere zam geldi mi, toz şeker fiyatları ne kadar? Şeker fiyatları neden artıyor?

Şekere bir haftada iki kere zam yapıldı. Ayçiçek yağı, maya, süt derken şekerde de zam gündeme geldi. 290 lira olan şekerin çuvalı gelen zamlarla birlikte 700-800 liraya kadar yükseldi. Peki, şeker fiyatları neden arttı? Şekere yine zam gelecek mi, ne zaman?

ŞEKER FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye'de toplam 33 şeker fabrikası pancar işleyerek şeker üretirken, bu fabrikaların 15'i kamuya, 12'si özel sektöre, 6'sı ise kooperatiflere ait.

Zincir marketlerde 5 kg şeker fiyatı 49TL'den 89 TL'ye yükselirken; 1 kg şeker fiyatı ise 11,45 TL'den 18,45 TL'ye yükseldi.

Fiyatlar, satışa sunulan marketlere ve markasına göre değişkenlik gösterse de zincir marketlerde güncel olarak şeker fiyatları şu şekildedir:

1 kg toz şeker; 18,45 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

1 kg küp şeker; 19,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

5 kg toz şeker; 89 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

ŞEKER FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Kilosu 5 lira olan şeker yapılan zam ile birlikte 18 liraya kadar yükseldi. Şeker krizinin başlıca sebepleri ise şeker fabrikaların özelleştirme ihaleleri ile özel sektöre devredilmesi olarak görülürken, stok yapan fırsatçılar nedeniyle de fiyatlarda artış yaşanıyor.