Satılık yazlık fiyatları 1 yılda iki kat arttı!
Son 1 yıl içerisinde yazlık bölgelere olan talep arttı. Son verilere bakıldığında yazlık bölgelerdeki satılık konut fiyatlarının son 1 yıl içerisinde yüzde 100’ün üzerinde arttığını gözler önüne seriyor. Peki, Satılık yazlık fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar…
Türkiye genelinde satılık ev fiyatlarında artış sürerken, yaza yaklaştığımız bu dönemde pek çok kişi de yazlık arayışına girdi. Gelen verilere göre, son 1 yılda hem yazlık bölgelere olan talep arttı hem de yazlık fiyatları yükselişe geçti.
SATILIK YAZLIK FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Emlak platformu hepsiemlak’ın açıkladığı Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre son 1 yıl içerisinde yazlık bölgelere olan talep ve beraberindeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Fiyat artışlarının en yüksek olduğu ilçe yüzde 188 ile Muğla’nın Milas ilçesi olurken, yine Muğla’nın Marmaris ilçesinde yüzde 115, Bodrum ilçesinde yüzde 113 ve Dalaman ilçesinde yüzde 102 oranlarında fiyat artışları gerçekleşti.
YAZLIK FİYATLARI NE OLDU?
Listenin ikinci sırasında yer alan İzmir’in Foça ilçesinde ise son 1 yılda fiyat artışları yüzde 150’yi bulurken yine İzmir’in Seferihisar ilçesinde artışlar yüzde 129, Dikili ilçesinde yüzde 124, Urla ilçesinde yüzde 109 ve Çeşme ilçesinde yüzde 107 oranlarında oldu.
YAZLIK FİYATLARI YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTTI!
Üçüncü sırada yer alan Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde son bir yılda satılık konutların ortalama metrekare fiyatları yüzde 139 oranında artarken, Muratpaşa ilçesinde %137, Alanya ilçesinde %119 ve Kemer ilçesinde %101 oranlarında artışlar gerçekleşti.
Listede yer alan Balıkesir ve Aydın illerindeki yazlık bölgeler de yüzde 100’ün üzerindeki fiyat artışlarıyla dikkat çekti. Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yüzde 129 artış gözlemlenirken Edremit ilçesinde yüzde 106 ve Ayvalık ilçesinde yüzde 100 artış gerçekleşti. Aydın’da ise son 1 yıldaki yükselişler Didim’de yüzde 117 ve Kuşadası’nda yüzde 114 oranlarında oldu.
Yazlık ilçelerin satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat
Yıllık
Değişim
1.
Muğla – Milas
4.306 TL
12.421 TL
%188
2.
İzmir – Foça
7.115 TL
17.804 TL
%150
3.
Antalya – Konyaaltı
6.524 TL
15.608 TL
%139
4.
Antalya – Muratpaşa
4.313 TL
10.221 TL
%137
5.
Balıkesir – Burhaniye
3.818 TL
8.750 TL
%129
6.
İzmir – Seferihisar
4.649 TL
10.646 TL
%129
7.
İzmir – Dikili
4.231 TL
9.459 TL
%124
8.
Antalya – Alanya
5.303 TL
11.609 TL
%119
9.
Aydın – Didim
4.582 TL
9.958 TL
%117
10.
Muğla – Marmaris
7.422 TL
15.951 TL
%115
11.
Aydın – Kuşadası
4.859 TL
10.409 TL
%114
12.
Muğla – Bodrum
11.893 TL
25.327 TL
%113
13.
İzmir – Urla
8.422 TL
17.561 TL
%109
14.
İzmir – Çeşme
13.504 TL
27.983 TL
%107
15.
Balıkesir – Edremit
3.493 TL
7.197 TL
%106
16.
Muğla – Dalaman
3.924 TL
7.929 TL
%102
17.
Antalya – Kemer
7.008 TL
14.099 TL
%101
18.
Balıkesir – Ayvalık
5.230 TL
10.464 TL
%100
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