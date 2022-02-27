°
Şehir seçiniz
    BİST1.9525.46EURO15.68-1.00USD13.87-1.09ALTIN838.53-1.96
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiSatılık yazlık fiyatları 1 yılda iki kat arttı!
    HaberlerEkonomi Haberleri Satılık yazlık fiyatları 1 yılda iki kat arttı!
    ABONE OL

    Satılık yazlık fiyatları 1 yılda iki kat arttı!

    Son 1 yıl içerisinde yazlık bölgelere olan talep arttı. Son verilere bakıldığında yazlık bölgelerdeki satılık konut fiyatlarının son 1 yıl içerisinde yüzde 100’ün üzerinde arttığını gözler önüne seriyor. Peki, Satılık yazlık fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar…

    27.02.2022 - 17:34 |
    Satılık yazlık fiyatları 1 yılda iki kat arttı!

    Türkiye genelinde satılık ev fiyatlarında artış sürerken, yaza yaklaştığımız bu dönemde pek çok kişi de yazlık arayışına girdi. Gelen verilere göre, son 1 yılda hem yazlık bölgelere olan talep arttı hem de yazlık fiyatları yükselişe geçti.

    SATILIK YAZLIK FİYATLARINDA SON DURUM NE?

    Emlak platformu hepsiemlak’ın açıkladığı Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre son 1 yıl içerisinde yazlık bölgelere olan talep ve beraberindeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Fiyat artışlarının en yüksek olduğu ilçe yüzde 188 ile Muğla’nın Milas ilçesi olurken, yine Muğla’nın Marmaris ilçesinde yüzde 115, Bodrum ilçesinde yüzde 113 ve Dalaman ilçesinde yüzde 102 oranlarında fiyat artışları gerçekleşti.

    YAZLIK FİYATLARI NE OLDU?

    Listenin ikinci sırasında yer alan İzmir’in Foça ilçesinde ise son 1 yılda fiyat artışları yüzde 150’yi bulurken yine İzmir’in Seferihisar ilçesinde artışlar yüzde 129, Dikili ilçesinde yüzde 124, Urla ilçesinde yüzde 109 ve Çeşme ilçesinde yüzde 107 oranlarında oldu.

    YAZLIK FİYATLARI YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTTI!

    Üçüncü sırada yer alan Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde son bir yılda satılık konutların ortalama metrekare fiyatları yüzde 139 oranında artarken, Muratpaşa ilçesinde %137, Alanya ilçesinde %119 ve Kemer ilçesinde %101 oranlarında artışlar gerçekleşti.

    Listede yer alan Balıkesir ve Aydın illerindeki yazlık bölgeler de yüzde 100’ün üzerindeki fiyat artışlarıyla dikkat çekti. Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yüzde 129 artış gözlemlenirken Edremit ilçesinde yüzde 106 ve Ayvalık ilçesinde yüzde 100 artış gerçekleşti. Aydın’da ise son 1 yıldaki yükselişler Didim’de yüzde 117 ve Kuşadası’nda yüzde 114 oranlarında oldu.

    Yazlık ilçelerin satılık konut fiyatları değişim oranları

     

    Ocak 2021

    Ort. m2 Fiyat

    Ocak 2022

    Ort. m2 Fiyat

    Yıllık 

    Değişim

    1.

    Muğla – Milas

    4.306 TL

    12.421 TL

    %188

    2.

    İzmir – Foça

    7.115 TL

    17.804 TL

    %150

    3.

    Antalya – Konyaaltı

    6.524 TL

    15.608 TL

    %139

    4.

    Antalya – Muratpaşa

    4.313 TL

    10.221 TL

    %137 

    5.

    Balıkesir – Burhaniye

    3.818 TL

    8.750 TL

    %129

    6.

    İzmir – Seferihisar

    4.649 TL

    10.646 TL

    %129

    7.

    İzmir – Dikili

    4.231 TL

    9.459 TL

    %124

    8.

    Antalya – Alanya

    5.303 TL

    11.609 TL

    %119

    9.

    Aydın – Didim

    4.582 TL

    9.958 TL

    %117

    10.

    Muğla – Marmaris

    7.422 TL

    15.951 TL

    %115

    11.

    Aydın – Kuşadası

    4.859 TL

    10.409 TL

    %114

    12.

    Muğla – Bodrum 

    11.893 TL

    25.327 TL

    %113

    13.

    İzmir – Urla

    8.422 TL

    17.561 TL

    %109

    14.

    İzmir – Çeşme

    13.504 TL

    27.983 TL

    %107

    15.

    Balıkesir – Edremit

    3.493 TL

    7.197 TL

    %106

    16.

    Muğla – Dalaman

    3.924 TL

    7.929 TL

    %102

    17.

    Antalya – Kemer

    7.008 TL

    14.099 TL

    %101

    18.

    Balıkesir – Ayvalık

    5.230 TL

    10.464 TL

    %100

            

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya ve Ukrayna müzakere için anlaştı

    Rusya ve Ukrayna müzakere için anlaştı

    Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Resmen açıkladı, zaferi ilan ettiler! Putin'den 'nükleer' tehdit...

    Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Resmen açıkladı, zaferi ilan ettiler! Putin'den 'nükleer' tehdit...

    Ukrayna Dışişleri Bakanlığı resmen açıkladı: Dünyanın en büyük uçağıydı, Rusya yok etti

    Ukrayna Dışişleri Bakanlığı resmen açıkladı: Dünyanın en büyük uçağıydı, Rusya yok etti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya ve Ukrayna müzakere için anlaştı

    Rusya ve Ukrayna müzakere için anlaştı

    Sıradaki Haber
    Ne petrol ne doğal gaz ne de bor! Geleceğin yakıtı olacak! Türkiye'den fışkırıyor

    Ne petrol ne doğal gaz ne de bor! Geleceğin yakıtı olacak! Türkiye'den fışkırıyor

    Sıradaki Haber
    Türkiye'den son dakika Montrö açıklaması!

    Türkiye'den son dakika Montrö açıklaması!

    Sıradaki Haber
    Bayram izni ve genel izinlerle flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Bayram izni ve genel izinlerle flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Sıradaki Haber