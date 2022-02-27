Satılık yazlık fiyatları 1 yılda iki kat arttı!

Türkiye genelinde satılık ev fiyatlarında artış sürerken, yaza yaklaştığımız bu dönemde pek çok kişi de yazlık arayışına girdi. Gelen verilere göre, son 1 yılda hem yazlık bölgelere olan talep arttı hem de yazlık fiyatları yükselişe geçti.

SATILIK YAZLIK FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Emlak platformu hepsiemlak’ın açıkladığı Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre son 1 yıl içerisinde yazlık bölgelere olan talep ve beraberindeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Fiyat artışlarının en yüksek olduğu ilçe yüzde 188 ile Muğla’nın Milas ilçesi olurken, yine Muğla’nın Marmaris ilçesinde yüzde 115, Bodrum ilçesinde yüzde 113 ve Dalaman ilçesinde yüzde 102 oranlarında fiyat artışları gerçekleşti.

YAZLIK FİYATLARI NE OLDU?

Listenin ikinci sırasında yer alan İzmir’in Foça ilçesinde ise son 1 yılda fiyat artışları yüzde 150’yi bulurken yine İzmir’in Seferihisar ilçesinde artışlar yüzde 129, Dikili ilçesinde yüzde 124, Urla ilçesinde yüzde 109 ve Çeşme ilçesinde yüzde 107 oranlarında oldu.

YAZLIK FİYATLARI YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTTI!

Üçüncü sırada yer alan Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde son bir yılda satılık konutların ortalama metrekare fiyatları yüzde 139 oranında artarken, Muratpaşa ilçesinde %137, Alanya ilçesinde %119 ve Kemer ilçesinde %101 oranlarında artışlar gerçekleşti.

Listede yer alan Balıkesir ve Aydın illerindeki yazlık bölgeler de yüzde 100’ün üzerindeki fiyat artışlarıyla dikkat çekti. Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yüzde 129 artış gözlemlenirken Edremit ilçesinde yüzde 106 ve Ayvalık ilçesinde yüzde 100 artış gerçekleşti. Aydın’da ise son 1 yıldaki yükselişler Didim’de yüzde 117 ve Kuşadası’nda yüzde 114 oranlarında oldu.

Yazlık ilçelerin satılık konut fiyatları değişim oranları