Şarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku! Altı ayılık kira peşin...

Sahte ev ilanlarında inanılmaz bir artış var. Kanal D'nin özel haberine göre; Şarkıcı Ebru Elver de o ilanların mağdurlarından biri. Kadıköy Moda'da taşınmak istediği bir evin altı aylık kirasını peşin ödedi. Hevesle yeni evine gittiğinde kapıyı kendisi değil, içeridekiler açtı. Dolandırıldığını böyle öğrenen şarkıcı bugün telefonda o dolandırıcıya suçunu itiraf ettirdi.