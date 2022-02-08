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GündemŞarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku! Altı ayılık kira peşin...
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Şarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku! Altı ayılık kira peşin...

Kadıköy Moda'da tuttuğu evin 6 aylık kirasını peşin ödeyen şarkıcı Ebru Elver, dolandırıcıların mağduru oldu. Elver, evine gittiğinde kapıyı içeriden başkası açınca hayatının şokunu yaşadı.

08.02.2022 - 20:12 |
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Sahte ev ilanlarında inanılmaz bir artış var. Kanal D'nin özel haberine göre; Şarkıcı Ebru Elver de o ilanların mağdurlarından biri. Kadıköy Moda'da taşınmak istediği bir evin altı aylık kirasını peşin ödedi. Hevesle yeni evine gittiğinde kapıyı kendisi değil, içeridekiler açtı. Dolandırıldığını böyle öğrenen şarkıcı bugün telefonda o dolandırıcıya suçunu itiraf ettirdi. 

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