Şans Topu sonuçları sorgulama: 24 Nisan Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş zamanı! Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli ikramiyenin kazananı oluyor. Çekiliş ise canlı yayında düzenleniyor. İşte, Şans Topu sonucu sorgulama...

24 Nisan ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinin ilki çarşamba akşamı saat 20:30'da gerçekleşti. Çekilişler millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı. Kazandıran numaralar; 3 - 9 - 11 - 15 - 34 + 6 oldu.

İŞTE ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI