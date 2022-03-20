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    EkonomiŞans Topu sonuçları sorgulama: 20 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...
    HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu sonuçları sorgulama: 20 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...
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    Şans Topu sonuçları sorgulama: 20 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

    Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. İşte, 20 Mart 2022 Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sorgulama ekranı...

    20.03.2022 - 20:06 |
    Şans Topu sonuçları sorgulama: 20 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş zamanı! Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli ikramiyenin kazananı oluyor. Çekiliş ise canlı yayında düzenleniyor. İşte, Şans Topu sonucu sorgulama...

    20 Mart ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Şans Topu çekilişinin ilki çarşamba akşamı saat 20:00'de gerçekleşti. Çekilişler millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı. Kazandıran numaralar;  2 - 3 - 13 - 17 - 21 +  14 oldu.

    İŞTE ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

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