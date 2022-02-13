Şans Topu sonuçları sorgulama: 13 Şubat Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen ikramiyeyi kazanan oluyor. Çekiliş ise canlı yayında düzenleniyor. İşte, sonuçlar...

13 Şubat ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinin ilki çarşamba akşamı saat 20:00'de gerçekleşti. Çekilişler millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı. Kazandıran numaralar; 5-6-8-14-19-5 oldu.

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