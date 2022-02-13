°
Şehir seçiniz
    BİST2.002-2.39EURO15.390.24USD13.610.16ALTIN818.521.28
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiŞans Topu sonuçları sorgulama: 13 Şubat Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...
    HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu sonuçları sorgulama: 13 Şubat Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...
    ABONE OL

    Şans Topu sonuçları sorgulama: 13 Şubat Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

    Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. İşte, 13 Şubat 2022 Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sorgulama ekranı...

    13.02.2022 - 20:11 |
    Şans Topu sonuçları sorgulama: 13 Şubat Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen ikramiyeyi kazanan oluyor. Çekiliş ise canlı yayında düzenleniyor. İşte, sonuçlar...

    13 Şubat ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Şans Topu çekilişinin ilki çarşamba akşamı saat 20:00'de gerçekleşti. Çekilişler millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı. Kazandıran numaralar; 5-6-8-14-19-5 oldu.

    İŞTE ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

    GÜNCEL HABERLER

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Sıradaki Haber
    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    Sıradaki Haber