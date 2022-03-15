Ramazan pidesi fiyatları 2022! Ramazan pidesi kaç lira oldu, sade, susamlı yumurtalı pide kaç TL? Ramazan pidesi kaç gram?

Ramazan pidesi fiyatı belli oldu. 2022 Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Ramazan ayına az bir süre kala pide fiyatları da açıklandı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2022!

Sözcü'nün aktardığı habere göre; 2022 Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu! 330 gram pide 6 lira, Susamlı, yumurtalı 415 gram olanın fiyatı ise 9 TL olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ramazan pidesine yüzde 66 zam yapıldı.