Ramazan pidesi fiyatları 2022! Ramazan pidesi kaç lira oldu, sade, susamlı yumurtalı pide kaç TL? Ramazan pidesi kaç gram?
Ramazan pidesi fiyatları 2022 için araştırmalar hızlandı. 2022 Ramazan ayının yaklaşmasıyla, Ramazan pidesi fiyatları sorgulaması başladı. Ramazan pidesinin kaç lira olacağı merak ediliyordu. Peki, Ramazan pidesi kaç lira oldu, sade, susamlı yumurtalı pide kaç TL’ye satılacak? Ramazan pidesi kaç gram?
15.03.2022 - 12:34 |
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu. 2022 Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Ramazan ayına az bir süre kala pide fiyatları da açıklandı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.
RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2022!
Sözcü'nün aktardığı habere göre; 2022 Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu! 330 gram pide 6 lira, Susamlı, yumurtalı 415 gram olanın fiyatı ise 9 TL olarak belirlendi.
Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ramazan pidesine yüzde 66 zam yapıldı.