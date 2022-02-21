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    EkonomiOn Numara sonuçları açıklandı! 21 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...
    HaberlerEkonomi Haberleri On Numara sonuçları açıklandı! 21 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...
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    On Numara sonuçları açıklandı! 21 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

    On Numara çekilişi yapıldı. Kazandıran numaralar belli oldu. On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. İşte, 21 Şubat On Numara sonuçları ve On Numara sorgulama ekranı....

    21.02.2022 - 20:37 |
    On Numara sonuçları açıklandı! 21 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş tamamlandı. On Numara çekilişinde 10 bilen talihliler ikramiyenin kazananı oluyor. Çekiliş ise canlı yayında düzenleniyor. İşte, On Numara sonucu sorgulama...

    21 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Haftanın ilk çekilişi On Numara! Çekiliş bu akşam saat 20:00'de düzenlendi. On Numara çekilişi millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı. Kazandıran numaralar; 2-7-13-15-16-18-21-24-28-35-38-39-42-43-44-45-48-52-60-61-73-74 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 10 bilen 1 kişi 495.260,05 TL kazandı.

    ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

     

     

     

     

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