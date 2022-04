On Numara sonuçları açıklandı! 1 Nisa On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş tamamlandı. On Numara çekilişinde 10 bilen talihliler ikramiyenin kazananı oluyor. Çekiliş ise canlı yayında düzenleniyor. İşte, On Numara sonucu sorgulama...

1 Nisan ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın ilk çekilişi On Numara! Çekiliş bu akşam saat 20:00'de düzenlendi. On Numara çekilişi millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı. Kazandıran numaralar;

3 - 6 - 9 - 10 - 12 - 17 - 18 - 29 - 33 - 39 - 42 - 43 - 45 - 50 - 54 - 57 - 63 - 64 - 71 -73 - 76

ON NUMARA SORGULAMA EKRAN