OGS ne zaman kalkacak? HGS nereden alınır? OGS kullananlar ne yapacak?

Otoyol ve köprüde OGS kalkıyor! Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu! Geçiş ücreti HGS üzerinden yapılacak. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak. Peki, OGS kullananlar ne yapacak? HGS nereden alınır? HGS etiket ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar…

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını açıkladı. Geçiş ücreti HGS üzerinden yapılacak.

OGS NE ZAMAN KALKACAK?

OGS cihazları olan araç sahipleri için etiketler banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.

OGS KULLANANLAR NE YAPACAK?

KGM'den yapılan açıklamada "31 Mart 2022'den itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecek" denildi.

OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alınacağı, OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz HGS etiketi verileceği ve hesapların HGS'ye dönüştürüleceği aktarılan açıklamada, "Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir." denildi.

HGS NEREDEN ALINIR?

HGS'yi isteyen PTT şubelerinden isteyen anlaşmalı bankalar ve petrol ofislerinden alabilirler. PTT şubelerine gitme fırsatı bulamayanlar ya da acil HGS kartı almak isteyenler bankalardan da yararlanabilirler. HGS ürün satış ve bakiye yükleme işlemleri tüm PTT işyerlerinin yanı sıra anlaşmalı GSM şirketleri, anlaşmalı bayilikler, anlaşmalı petrol şirketleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye'de ki birçok banka HGS aboneliği almaktadır. Ayrıca HGS bakiye yükleme ve otomatik HGS bakiyesi yükleme gibi işlemleri de yapmaktadırlar.

HGS ÜRÜNÜ ALMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Bireysel başvurularda kimlik, ruhsat veya ruhsat fotokopisiyle PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapılabilir. Kurum üzerine alınacak ürün veya ürünler Temsil Belgesi, araç ruhsatları veya ruhsat fotokopileri ile başvuru yapılabilir.

HGS ETİKET ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

PTT işyerleri tarafından satılan HGS ürünlerinden yapışkan tipi etiket bedeli 15 TL, kart tipi etiket bedeli ise 30 TL’dir. Müşterilerin satış esnasında etiket bedeline ek olarak bakiye de yüklemeleri gerekiyor.