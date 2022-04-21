Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart’tan itibaren köprü ve otoyol gişelerinde OGS’yi kaldırmıştı. Otoyol ve köprülerde 31 Mart'tan sonra Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) aldı. Düzenlemenin ardından gözler, OGS kullanmak için belirli bir depozito karşılığında cihaz alan vatandaşların ödediği paraların iade edilip edilmeyeceğine çevrilmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otomatik geçiş sistemi (OGS) depozito bedelleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, OGS depozito bedeli geri ödenecek mi? OGS depozito iadesi yapılacak mı? OGS cihaz ücreti geri ödenecek mi? İşte detaylar…

OGS DEPOZİTO BEDELİ GERİ ÖDENECEK Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan açıklamada, OGS cihaz bedellerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılarak geçişlerin sadece HGS üzerinden yapılacağının kamuoyuna açıklandığı ve 31 Mart 2022 tarihinde bu uygulamanın yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda yer alan OGS depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair haberde bahsedilen depozito bedeli olmayıp, vatandaşlarımızın OGS cihazını alırken ödemiş oldukları OGS cihaz bedelidir. OGS cihazları 31 Mart 2022'ye kadar kullanılmış ve HGS'ye geçiş sürecinde HGS cihazı ile ücretsiz olarak değiştirilmiştir."