Motorine zam var mı, benzine zam mı gelecek? Motorine zam ne zaman uygulanacak? Bugün akaryakıt fiyatları…

Benzin ve motorine yapılan zamlar devam ederken, motorin için yeni bir zammın daha kapıda olduğu belirtildi. 23 Mart'ta benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam gelmişti. Benzin ve motorine dün gelen zammın ardından bu gece motorine 1.36 lira zam daha geliyor.

MOTORİNE ZAM VAR MI, NE ZAMAN UYGULANACAK?

Enerji piyasasından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 36 kuruş zam geliyor.

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bu gece gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 liraya dayanırken, Anadolu şehirlerinde 25 lirayı da aşacak.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR 24 MART?

Bugün motorinin litresi İstanbul'da 22,22 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye satılıyor.