Motorine indirim var mı 31 Mart, motorine zam geldi mi? Güncel motorin fiyatları ne kadar?

31 Mart motorine indirim var mı, motorine zam gelecek mi? Motorin fiyatlarına 31 Mart itibarı ile geçerli olacak 88 kuruş indirim yapıldı. Brent petrol fiyatının yeniden yükselişe geçmesi, benzin ve motorine yeniden zam gelme ihtimalini kuvvetlendirirken güncel motorin fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt aranıyor.

MOTORİN İNDİRİMİ 31 MART

Yapılan son açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere (31 Mart) motorine 88 kuruş indirim geldi. Benzinde ise bir fiyat değişimi yaşanmadı.

MOTORİN FİYATLARI 31 MART

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,69 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.70 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.17 TL

İstanbul motorin litre fiyatı AVRUPA Yakası'nda 21.15 TL

Ankara benzin litre fiyatı: 19.78 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 21,25 TL

İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

İki günde yüzde 8'e varan düşüş gösteren ABD ham petrolü dün yeniden 105 dolara yükseldi. Brent petrol de dün yeniden 110 doların üzerini gördü.

Öte yandan geçen hafta uluslararası piyasalarda gün 122,12 dolardan işlem gören petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü.

Öte yandan sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 31 Mart 2022 itibariyle motorinde 88 kuruş daha indirim bekleniyor.