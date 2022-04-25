Motorine indirim gelecek mi, benzine indirim var mı? Güncel motorin ve benzin fiyatları 25 Nisan!

Benzin fiyatları için yapılan aramalar brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte arttı. Brent petrol de yüzde 3'e varan düşüşle 104 doların altını gördü. Araç sahipleri arama motorları üzerinden "Benzin ve motorine indirim gelecek mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 25 Nisan güncel motorin ve benzin fiyatları…

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Benzin ve motorin fiyatlarında henüz düşüş yansımadı. Geçtiğimiz hafta 107 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol fiyatları güne 105 dolara kadar geriledi.

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik olup olmayacağı konusunda bir duyuru yapılmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 25 NİSAN 2022

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,01 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,03 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,11 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,101 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,11 TL

EPGİS FİYAT PAYLAŞIMINI DURDURDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ile petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımış, EPDK ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) arasında tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Karşılıklı açıklamaların ardından, EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, EPGİS de sosyal medya üzerinden yaptığı akaryakıt fiyatı duyurularına ara vermişti.