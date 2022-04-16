Motorin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? Brent petrol fiyatı kaç dolar? 16 Nisan güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt ürünlerine zam haberleri gelmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken dövizdeki değişilikler ve brent petrol fiyatındaki artış, motorin ve benziye yansıyor. Rusya -Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalar da akaryakıt ürünlerinde artışa neden oluyor. Peki, akaryakıt ürünlerinde indirim ya da zam var mı? Motorin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? Brent petrol fiyatı kaç dolar? İşte 16 Nisan güncel benzin fiyatları!

BRENT PETROL FİYATI KAÇ DOLAR?

Brent petrol bugün uluslararası piyasalarda 111 dolardan işlem görüyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

16 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.01 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.11 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.12 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.