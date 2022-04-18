Metro turizm satÄ±lÄ±yor mu? Metro hisse fiyatÄ±

ÅžehirlerarasÄ± otobÃ¼s firmasÄ± olanÂ Metro Turizm, satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor. Åžirketten Kamuyu AydÄ±nlatma Platformuâ€™na (KAP) aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.Â

Metro turizm satÄ±lÄ±yor mu?

SÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamada, Metro Turizm ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± bulunan petrol tesisi ÅŸirketi MEPETâ€™in tÃ¼m paylarÄ±nÄ±n satÄ±lmasÄ± iÃ§in deÄŸerleme yapÄ±lacaÄŸÄ± ve deÄŸer tespitinin ardÄ±ndan SatÄ±ÅŸ iÅŸlemlerinin baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Metro Turizm tarafÄ±ndan KAPâ€™a yapÄ±lan 13 Nisan 2021 tarihli aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"Åžirketimizin yÃ¼zde 100 oranÄ±nda sahibi olduÄŸu 100 milyon TL Ã¶denmiÅŸ sermayeli Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Åž. paylarÄ±nÄ±n tamamÄ± ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± olan MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Åž.ye ait 1.370.000 adet imtiyazlÄ± paylarÄ± da dahil olmak Ã¼zere sahibi olduÄŸu tÃ¼m paylarÄ±n satÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bahse konu ÅŸirketlerin ayrÄ± ayrÄ± deÄŸer tespit raporunun hazÄ±rlatÄ±lmasÄ± hususunda deÄŸerleme ÅŸirketleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek gÃ¶revlendirilmelerine, deÄŸer tespit raporlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlenmesi akabinde oluÅŸacak deÄŸerler Ã¼zerinden sÃ¶z konusu satÄ±ÅŸ iÅŸlemlerine baÅŸlanmasÄ±na karar verilmiÅŸtir."

Metro hisse fiyatÄ±

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