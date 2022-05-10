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    EkonomiMart ayı 2022 işsizlik rakamı nedir, düştü mü, yükseldi mi? 2022 Mart ayı işsizlik oranı!
    HaberlerEkonomi Haberleri Mart ayı 2022 işsizlik rakamı nedir, düştü mü, yükseldi mi? 2022 Mart ayı işsizlik oranı!
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    Mart ayı 2022 işsizlik rakamı nedir, düştü mü, yükseldi mi? 2022 Mart ayı işsizlik oranı!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Orana göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. Peki, Mart ayı 2022 işsizlik rakamı nedir, düştü mü, yükseldi mi? 2022 Mart ayı işsizlik oranı…

    10.05.2022 - 10:18 |
    Mart ayı 2022 işsizlik rakamı nedir, düştü mü, yükseldi mi? 2022 Mart ayı işsizlik oranı!

    İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,3 iken kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahmin edildi. Peki, Mart 2022 işsizlik rakamları neler, Mart ayı işsizlik oranı düştü mü, yükseldi mi?

    MART AYI 2022 İŞSİZLİK RAKAMI

    Mart ayında işsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

    Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 46,5 oldu

    İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,4 iken kadınlarda yüzde 29,0 olarak gerçekleşti.

    Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,6 olarak gerçekleşti

    İşgücü 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi artarak 33 milyon 851 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda ise yüzde 33,7 oldu.

    Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 21,2 oldu

    15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 21,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 19,1, kadınlarda ise yüzde 25,2 olarak tahmin edildi.

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,9 saat oldu

    İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,5 saat azalarak 44,9 saat olarak gerçekleşti.

    Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 22,7 oldu

    Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak tahmin edildi.

     

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