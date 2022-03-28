2022 Halka arz takviminde yer alan Lider Filo’nun halka arz süreci başlıyor. Araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Lider Filo’nun halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Yatırımcı yeni halka arzı ne zaman başlayacağını ve talep toplama satış fiyatını merak ediyor. Peki, Lider Filo kimin? Lider Filo halka arz ne zaman? Lider Filo borsa kodu ne? Lider Filo hisse satış fiyatı belli oldu mu? Lider Filo halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? İşte Lider Filo halka arz süreci ile ilgili merak edilenler…

2022 yılı halka arzları mart ayının son haftasında Lider Filo’nun halka arzı ile devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz süreci onaylanan Lider Filo (LDR Turizm A.Ş.) talep toplama tarihleri belli oldu.

LİDER FİLO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Lider Filo halka arz talep toplama tarihleri 29-30 Mart 2022 olarak belirlendi. LIDER.HE işlem koduyla 10.30-13.00 saatleri arasında Tera Yatırım liderliğinde tüm banka ve aracı kurumlardan talepte bulunulabilecek.

LİDER FİLO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

Tera Yatırım liderliğinde halka arz olan Lider Filo’nun talep toplama satış fiyatı 18,65 TL olarak belirlendi.

LİDER FİLO HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Lider Filo (LDR Turizm A.Ş.) Halka Arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla 18,65 TL sabit fiyattan Borsa'da Satış yöntemi ile eşit dağıtım esasıyla halka arz edilecek.

LDR Turizm'in sermayesi 53 milyon liradan 66 milyon liraya kadar yükseltilecek. Bedelli sermaye artırımından kaynaklanan 13 milyon adet hisse ise halka arz edilecek.

Bunların yanında LDR Turizm A.Ş.'nin halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından Metin Barokas'a ait 4.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecek. Fazla talep olması durumunda ise Metin Barokas'ın sahip olduğu 3.400.000 TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 18,65 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek satışında gerçekleşmesi durumunda ise halka arz büyüklüğü 380 milyon 460 bin lira olacak.

LDR TURİZM A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihi: 29-30 Mart 2022

Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 18.65 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 17,000,000 Lot

Ek Pay: 3,400,000 Lot

Aracı Kurum: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BİST Kodu: LIDER

Pazar: Yıldız Pazar

LİDER TURİZM HAKKINDA

LDR Turizm A.Ş., 11.08.2010 tarihinde operasyonel araç kiralama sektöründe faaliyet göstermek amacı ile kurulmuş olup, ödenmiş sermayesi bugün itibariyle 53.000.000,00 TL'dir. Kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir büyüme gösteren şirket, finansal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde müşterilerine özelleştirilmiş uzun dönem araç kiralama hizmeti sağlıyor.

7/24 profesyonel asistans&yol yardım desteği, yedek araç, bakım&onarım, muayene, lastik yönetimi, ceza yönetimi, vale hizmeti ve özel talepler doğrultusunda oluşan ek ihtiyaçların karşılanması amacıyla kiralama sürecinde firmalarla işbirliği yapıyor.