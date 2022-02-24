Koleksiyon Mobilya’nın, şirket paylarının halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurusu onaylanırken, talep toplama tarihleri olarak 24-25 Şubat olarak belirlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan Koleksiyon Mobilya Başkan Vekili Doruk Malhan, halka arzla ilgili yaklaşık bir yılı aşkın süredir Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde bir çalışma yaptıklarını bildirdi. Peki, Koleksiyon mobilya halka arz eşit mi oransal mı? Koleksiyon mobilya halka arz hangi bankalar, hisse kodu ne?

KOLEKSİYON MOBİLYA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Koleksiyon mobilya halka arz Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır.

KOLEKSİYON MOBİLYA HALKA ARZ HİSSE KODU NE?

Koleksiyon Mobilya halka arzı için 24 Şubat ve 25 Şubat tarihlerinde talep toplanacak. 2 gün sürecek talep toplama işlemleri sonrasında ise şirket borsada işlem görmek için son çalışmaları tamamlayacak. Borsada KLSYN hisse kodu ile işlem görecek olan Koleksiyon Mobilya’nın arz sürecinde konsorsiyum lideri Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.

SİPARİŞİN YÜZDE 33’Ü İHRACATA

Dünyada mobilya ihracatının yaklaşık üçte birinin Çin’den yapıldığını, lojistik krizi sonrası mobilyada da üretim ve tedarik için yeni merkez arayışlarının öne çıktığını belirten Malhan, “Türkiye için çok önemli bir fırsat penceresi açıldı. Biz önümüzdeki dönemde ihracattan aldığımız payı artırmaya odaklandık. Yeni yatırım alanı olarak da dış mekan bahçe mobilyası alanına ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

Doruk Malhan, “İnovasyona dayalı tasarımlarla marka olarak üretim yapmak sağladığımız katma değeri artırıyor. Bu alanda ülkemizde en güçlü markalardan birisi haline geldik. Son 3 yılda siparişlerin yüzde 33’ü ihracat olarak gerçekleşti. Yeni yatırımlarla ve atacağımız adımlarla dünyada ofis mobilyası alanında ilk 10 firma arasına girmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.