Kadın kooperatifleri için dijital dönüşüm hamlesi!

Bir yıllık sürenin sonunda 14 kooperatifin tamamı online ticaret, dijital pazaryerinde satış ve web sitesi altyapısını başarıyla oluşturdu.

Habitat Derneği, Visa ve UNDP ve iş birliğinde hayata geçirilen Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı’nın ilk yıl etki sonuçları açıklandı. Kadın kooperatiflerinin %86’sı satışlarında artış kaydettiğini belirtirken, %93’ü yeni iş birlikleri gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından kadın kooperatiflerinin katıldığı programa yatırılan her 1 lira, 2 liranın üzerinde sosyal fayda yarattı. Proje ortakları, Programın ikinci yılına 12 yeni kadın kooperatifinin kabul edildiği müjdesini verdi.

13 yıldır yürütülen, 2 milyona yakın kişiye ulaşan Paramı Yönetebiliyorum projesi kapsamında gerçekleştirilen Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı, kadın kooperatiflerinin finansal kaynaklarını doğru yönetme, girişimcilik alanında farkındalıklarını artırma ve bilgi teknolojileri hizmetlerini doğru kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Kooperatiflere dijitalleşme başlığı altında web sitesi kurulumu, ödeme altyapısının oluşturulması, marka oluşturma, lojistik gibi e-ticaretin tüm bileşenleri konusunda eğitim ve destek sağlanıyor. Her kooperatife bilgisayar hibe ediliyor ve e-ticaret altyapılarının kurulumu gerçekleştiriliyor. Kooperatiflerin dijital pazaryerlerinde tanıtım ve görünürlük faaliyetleri desteklenerek sosyal medya üzerinden etkin iletişime başlamaları sağlanıyor. Programa dahil olan 26 kooperatif Türkiye’nin dört bir yanındaki 19 ilden geliyor. Kooperatiflerin %93’ü daha önce böyle bir programa dahil olmadıklarını belirtiyor. Kooperatifler ağırlıklı olarak gıda, hediyelik eşya, tekstil ve daha pek çok alanda ürünler üretiyorlar.