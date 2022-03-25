Hola coin listelendi mi? HOT (HOLA) coinbasede listelendi mi?

Coinbase 12 altcoin projesini listelerine ekliyor. Kripto para borsası Coinbase tarafından yapılan paylaşıma göre, altcoin projeleri Celsius (CEL), Cronos (CRO), Holo (HOT), Magic Internet Money (MIM), Maple (MPL), ParaSwap (PSP), Binance USD (BUSD), Nexo (NEXO), Polkastarter (POLS), yOUcash (YOUC), Moss Carbon Credit (MCO2) ve Circuits of Value (COVAL)’ı listelere ekleniyor.

Hola coin listelendi mi?

Hola coinin coinbasede listelenmesi merakla bekleniyordur. Sonunda beklenen gelişme yaşandı, hola coin listelendi.

Kasım 2021 tarihinde HOLO’nun CEO’su Arthur, HOLOFUEL Swap’ı gerçekleştikten sonra HOT’un Amerikan Borsalarında listelenmesi için (Coinbase) Amerikan Menkul Kıymetler’in avukatlarıyla görüşmeye başlamıştı. Hola coin Coinbase listelendi.





