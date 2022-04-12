Halka arz edilecek hisseler 2022! Suwen halka arz ne zaman? Suwen halka arz eşit mi? Suwen halka arz hisse fiyatı ne?

Yeni halka arz olan hisseler belli oldu. Kadın iç giyim markası Suwen’in hisselerinin yüzde 41,1’i halka arz ediliyor. Talep toplama tarihi belli oldu. Suwen payları için yatırımcı Suwen halka arz bilgilerini araştırıyor. Peki, Suwen halka arz ne zaman? Suwen halka arz eşit mi? Suwen halka arz hisse fiyatı ne? Suwen hisse kodu ne? Suwen halka arz hangi banka? İşte Suwen halka arz bilgileri…

Suwen halka açılıyor. Halka arzda Şirket’in mevcut ödenmiş sermayesini oluşturan 50.000.000 adet pay 6.000.000 adet sermaye artırımıyla toplam 56.000.00 adet paya yükselecek, 17.000.000 adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı %41,1 olacak.

SUWEN HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

Halka arz öncesi çoğunluk hisseye sahip olan Intilux S.a.r.l.’ın, halka arz sonrası Şirket’te %18,5 ile önemli bir oranda ortaklığı devam edecek. Suwen payları için 18,5 TL sabit fiyattan 13-14-15 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplanacak.

Suwen’in Satış ve Pazarlamasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek şunları söyledi:

“Suwen olarak, Türkiye’den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir marka çıkartmayı hedefliyoruz. Gerek Türkiye’de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz.”

SUWEN HAKKINDA

Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) sektöründe faaliyet gösteren Suwen, geçtiğimiz yıllarda mağaza sayısını, toplam satış alanını, net satış gelirlerini ve karlılığını hızla büyüttü.

Yurtiçi mağaza sayısı 2017 yıl sonunda 50’den %28,9 yıllık ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek, 2,8 katına çıkardı ve 2021 yıl sonunda 138’e ulaştı. Bu sayıyı 2022 Mart ayı itibari ile 39 şehirde 142’ye taşıdı.

Toplam satış alanı 2017 yıl sonunda 3.621 m²’den 4 yılda %43,1 yıllık ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek, 4,2 katına çıkardı ve 2021 yıl sonunda 15.165 m²’ye ulaştı.

Net satış gelirleri 2017 yılında 42,8 milyon TL seviyesinden 2021 yılında 359,9 milyon TL seviyesine yükselirken aynı dönemde net satış gelirlerindeki yıllık ortalama bileşik büyüme oranı %70,3 oldu.

Kârlılık bakımından şirket 2021 yılında %31,8 FAVÖK marjıyla 114,3 milyon TL FAVÖK seviyesine ulaştı. Bu tutar 2020 yılında 43,6 milyon TL oldu.

Yurt dışında Irak, Kıbrıs, Filistin, İsrail ve Azerbaycan’da bulunan toptan satış kanalı üzerinden ürünlerinin satışını gerçekleştiren Suwen, Romanya’da kendisine ait şirket üzerinden 3 farklı noktada kira sözleşmesi imzaladı, mağazalardan 2 tanesi açıldı. Suwen orta ve uzun vadede Romanya başta olmak üzere yurtdışı pazarlarda büyümeyi hedefliyor.