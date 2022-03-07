Gram altın fiyatları ne kadar? Gram altın yorum ve analizi: Gram altın kaç TL olacak, yükselecek mi, düşecek mi?

Gram altında yükseliş devam ediyor. Haftayı 900 liranın altında kapatan gram altın, sabah 910 lirayı aşarken, öğle saatlerinde 920 lira eşiğine dayandı. Çeyrek altın 1.503, yarım altın 3.007, cumhuriyet altını ise 5.997 seviyesinde seyrediyor. Gram altının binli rakamları görüp görmesi üzerine yapılan araştırmalar ise hızlandı. Ons altının 2.000 doları, ons gümüşün 26 doları, petrolün de 140 doları görmesinin ardından altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulundu.

GRAM ALTIN YORUM VE ANALİZİ

Altın 2020’de 2.070 dolar, Gümüş 2020’de 30 dolara yükselmişti. 2022’de tekrar gösteriyorlar. Birinci sebep - Kovid-19, ikinci sebep - savaş! Birinci sebep sonrası altın 2.070’den 1.678 dolara, gümüş de 30’dan 21 dolara gerilemişti.

Emtia yatırımcıları kısa vadeli pozisyon açmışsa dikkat etmeli. Bu yükselişler hiçbir ülke ekonomisinin menfaatine değil. Ülke ekonomilerini zora sokacak fiyatlamalara, her an müdahale gelme olasılığı yüksektir. Yükselişlerin de düşüşlerin de sağlıklı olması gerek. Balon risktir.

Şu an piyasalarda normal bir süreç yaşanmıyor. Spekülasyon, manipülasyon, jeopolitik risk gibi birçok fiyatlama var. 3 hafta da güzel para katladılar. Ve bunu düşüş yönlü de yapacaklar. Kısa vadeli bende katlarım hayalini boşuna kurmamalı. Onlar oynatan, her zaman kazanandır.

7 MART ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Gram altın, alış 907 TL, satış

Çeyrek altın

Çeyrek altın, alış 1.481 TL, satış 1.511 TL.

Cumhuriyet altını

Cumhuriyet altını, alış 6.100 TL, satış 6.161 TL.

Yarım altın

Yarım altın, alış 2.962 TL, satış 3.023 TL.

Tam altın

Tam altın, alış 5.985 TL, satış 6.045 TL.

Reşat altın

Reşat altın, alış 5.975 TL, satış 6.036 TL.

CANLI ANLIK ALTIN FİYATLARI



