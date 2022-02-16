Geçici vergi uzatıldı mı? GİB Geçici Vergi beyannamesi uzatıldı mı?

2022 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname verme süresi yarın doluyor! Mali müşavir ve muhasebeciler bir süredir Geçici Vergi beyannamesi verme süresinin uzatılmasını talep etmişti. Resmi açıklamalar takip edilirken Geçici Vergi süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Geçici vergi uzadı mı? 4. Dönem Geçiçi Vergi son günü ne zaman? 2022 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname verme süresi uzatıldı mı? İşte detaylar…

2022 4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILDI MI?

Ocak 2022 dönemi beyan ve ödemelerin son günü olması nedeniyle tarihin uzatılmasını talep eden muhasebeciler ve mali müşavirler, erteleme talebinde bulundu.

Geçici Vergi süresinin uzatılması ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.