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    EkonomiGeçici vergi uzatıldı mı? GİB Geçici Vergi beyannamesi uzatıldı mı?
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    Geçici vergi uzatıldı mı? GİB Geçici Vergi beyannamesi uzatıldı mı?

    Geçici Vergi süresinin uzatılması ile ilgili beklentiler devam ediyor. Mali müşavir ve muhasebeciler 17 Şubat’ta sona erecek 2022 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname verme süresi ile ilgili jtarih değişikliği olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Geçici vergi uzatıldı mı? GİB Geçici Vergi beyannamesi uzatıldı mı? İşte detaylar…

    16.02.2022 - 13:15 |
    Geçici vergi uzatıldı mı? GİB Geçici Vergi beyannamesi uzatıldı mı?

    2022 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname verme süresi yarın doluyor! Mali müşavir ve muhasebeciler bir süredir Geçici Vergi beyannamesi verme süresinin uzatılmasını talep etmişti. Resmi açıklamalar takip edilirken Geçici Vergi süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Geçici vergi uzadı mı? 4. Dönem Geçiçi Vergi son günü ne zaman? 2022 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname verme süresi uzatıldı mı? İşte detaylar…

    2022 4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILDI MI?

    Ocak 2022 dönemi beyan ve ödemelerin son günü olması nedeniyle tarihin uzatılmasını talep eden muhasebeciler ve mali müşavirler, erteleme talebinde bulundu.

    Geçici Vergi süresinin uzatılması ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

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