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    EkonomiEvde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat 2022 güncel liste açıklandı mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu, 15 Şubat evde bakım maaşı hangi illere yattı?
    HaberlerEkonomi Haberleri Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat 2022 güncel liste açıklandı mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu, 15 Şubat evde bakım maaşı hangi illere yattı?
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    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat 2022 güncel liste açıklandı mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu, 15 Şubat evde bakım maaşı hangi illere yattı?

    15 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulanıyor. Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere veriyor. Evde bakım maaşı alanlar ocak ayında yatırılacak evde bakım parası hakkındaki aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, evde bakım parası yattı mı 15 Şubat 2022? Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat 2022 listesi belli oldu mu? 15 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller…

    15.02.2022 - 07:45 |
    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat 2022 güncel liste açıklandı mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu, 15 Şubat evde bakım maaşı hangi illere yattı?

    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat 2022 hakkındaki aramalar arttı. 15 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması başladı. Bakıma muhtaç, hasta ya da yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım maaşı veriliyor. 15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller 2022 listesi açıklandı mı? Maaş alan engelli yakınları maaşların SMS ve TC kimlik no ile sorgulanabiliyor. 15 Şubat evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

    15 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2022 LİSTESİ BELLİ Mİ?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

    1- Tokat

    2- Diyarbakır

    3- Osmaniye

    4- Çanakkale

    5- Edirne

    6- Giresun

    7- Afyonkarahisar

    8- Ordu

    9- Bolu

    10- Kırıkkale

    11- Ankara

    12- Konya

    13- Manisa

    14- İstanbul

    15- Kocaeli

    16- Siirt

    17- Niğde

    18- Şanlıurfa

    19- Bilecik

    20- Balıkesir

    21- Antalya

    22- Mersin

    23- Samsun

    24- Hatay

    25- Sakarya

    26- Uşak

    27- Adıyaman

    28- Aksaray

    29- Bursa

    30- Adana

    31- İzmir

    		  

    2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 2.292,02 TL'ye yükseldi.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

    Evde bakım parası yatan iller sorgulama

    Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

    SMS ile evde bakım parası sorgulama

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

    Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

     

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