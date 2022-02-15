Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat 2022 güncel liste açıklandı mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu, 15 Şubat evde bakım maaşı hangi illere yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat 2022 hakkındaki aramalar arttı. 15 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması başladı. Bakıma muhtaç, hasta ya da yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım maaşı veriliyor. 15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller 2022 listesi açıklandı mı? Maaş alan engelli yakınları maaşların SMS ve TC kimlik no ile sorgulanabiliyor. 15 Şubat evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

15 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2022 LİSTESİ BELLİ Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

1- Tokat 2- Diyarbakır 3- Osmaniye 4- Çanakkale 5- Edirne 6- Giresun 7- Afyonkarahisar 8- Ordu 9- Bolu 10- Kırıkkale 11- Ankara 12- Konya 13- Manisa 14- İstanbul 15- Kocaeli 16- Siirt 17- Niğde 18- Şanlıurfa 19- Bilecik 20- Balıkesir 21- Antalya 22- Mersin 23- Samsun 24- Hatay 25- Sakarya 26- Uşak 27- Adıyaman 28- Aksaray 29- Bursa 30- Adana 31- İzmir

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 2.292,02 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım parası yatan iller sorgulama

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

SMS ile evde bakım parası sorgulama

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.