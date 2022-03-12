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    EkonomiEn az 2 bin TL para ödemesi yapılacak! Resmen duyuruldu ve belli oldu
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    En az 2 bin TL para ödemesi yapılacak! Resmen duyuruldu ve belli oldu

    Son dakika destek açıklaması! En az 2 bin lira olmak üzere 2 bin 900 TL'ye kadar para ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi açıkladı. Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel afetinden zarar gören küçük ölçekli balıkçılara destekleme ödemesi yapılacak. Balıkçı başına, tekne büyüklüğüne göre yapılacak ödemeler için Bakan Kirişçi "2022 yılı içerisinde alacakları 'Geleneksel Kıyı Balıkçılığı' destekleme miktarı kadar ödeme yapılacak" dedi.

    12.03.2022 - 14:06 |
    En az 2 bin TL para ödemesi yapılacak! Resmen duyuruldu ve belli oldu

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel afetinden zarar gören küçük ölçekli balıkçılara 2 bin TL ile 2 bin 900 TL arasında destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu.

    Bakan Kirişçi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın, Kastamonu ve Sinop’taki afetten zarar gören küçük ölçekli balıkçılarımıza destek müjdesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile bu illerdeki balıkçıların kötü durumdaki ağlarının onarımı ve tekne bakımı masraflarının bir kısmını karşılamak için 12 metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemisi sahiplerine, 2022 yılı içerisinde alacakları 'Geleneksel Kıyı Balıkçılığı' destekleme miktarı (balıkçı başına, tekne büyüklüğüne göre 2 bin TL ile 2 bin 900 TL arası) kadar ödeme yapılacak. Hayırlı olsun" dedi.

    En az 2 bin TL para ödemesi yapılacak Resmen duyuruldu ve belli oldu

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