Elektrikle ilgili flaş karar! Bakanlık devreye girdi, resmen değişiyor

Elektrik Dağıtım Şirketleri (EDAŞ) Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik düzenlemesinde yetkili şirket tanımında yapılan güncellemeyle, dağıtım şirketlerini denetlemek üzere yetki almak isteyen şirketlerin bundan böyle sadece Bakanlık tarafından yetkilendirilebileceği hükmü getirildi.

Daha önce şirketlere, Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından da yetki verilebiliyordu.

Düzenlemede ayrıca denetim yükümlülükleriyle ilgili hizmet alımının da ancak Bakanlık tarafından yapılabileceği yönünde değişiklik yapıldı.

Bakanlık, önceden olduğu gibi denetim işlemini ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabilecek veya bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle yaptırabilecek. Ancak özel şirketlerin yetkilendirilmesi işlemi ve denetim hizmeti satın alınması işlemleri, sadece Bakanlıkça yapılabilecek.