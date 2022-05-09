Dolar neden yükseliyor? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar oldu? 9 Mayıs 2022 dolar kuru!

Dolar TL kurunda son durum yatırımcının gündeminde yer alıyor. Fed toplantısının ardından dolar endeksinde görülen gerileme kısa sürdü. Bu sabah dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı. Analistler, dolar fiyatlamalarında, gözlerin ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verilerinde olacak. Açıklanacak olan veriler dolar endeksi üzerinde hareketlilik yaratabilir. Peki, Dolar neden yükseliyor? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? İşte 9 Mayıs 2022 dolar kuru!

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR? DOLAR KAÇ TL?

Şu sıralarda dolar, 15,03 seviyesini gördü.

Cuma günü en düşük 14,8570 ve en yüksek 14,9677 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,57 üzerinde 14,9494'ten tamamlamıştı.

Dolar endeksi 104,2 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 0,5 artışla 104,1 seviyesinde dengelendi.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip corona virüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, bu durumun küresel çapta dolara olan talebin artmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

GÜNCEL DOLAR KURU İÇİN TIKLAYIN