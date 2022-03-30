Canlı altın fiyatları! Altın neden düşüyor, bugün altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi? Anlık altın fiyatları

Canlı altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Ukrayna Rusya arasındaki görüşmelerde yaşanan olumlu havanın etkisiyle altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi, düşecek mi? İşte anlık altın fiyatları

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 903,38

SATIŞ: 903,57

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.469,00

SATIŞ: 1.487,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.938,00

SATIŞ: 2.975,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.867,00

SATIŞ: 5.928,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.954,00

SATIŞ: 6.044,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.994,00

SATIŞ: 6.082,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 819,39

SATIŞ: 846,63

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.923,65

SATIŞ: 1.923,92

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ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR, ALTIN DAHA DÜŞER Mİ?

Rusya ve Ukrayna müzakerelerine ilişkin olumlu tablo yatırımcıların "güvenli liman" olarak nitelendirilen altına olan talebi azaldı.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin gücünü korumasıyla ülke merkez bankasının yüksek enflasyonla mücadeleye yoğunlaşacağı ve daha agresif bir şekilde para politikalarında sıkılaşmaya gideceği beklentileri de artarken, bu durum tahvil faizlerinin yükselmesine ve altının ons fiyatının gerilemesine neden oldu. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketlerin yatırımcı risk algısının şekillenmesi açısından önemini koruduğunu vurguladı. Bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, bankanın genel kurul toplantısında yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.

Analistler, veri gündeminde ise ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞER Mİ?

A Para'da yayına katılan ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, Ons altın fiyatı için 1.970 dolar seviyesinin geçilmesiyle beraber önce 2.000 psikolojik bandı ardından 2.100 dolar düzeyinin konuşulabileceğini ifade ederek "Altını düşürebilecek noktalar merkez bankaları olabilir. Burada faiz artırımları yükseldikçe altın fiyatları sert düşebilir. Ancak uzlaşma sağlanana kadar altın güçlü kalmaya devam edebilir" diye konuştu.

"ONS ALTIN İÇİN 1.900 DOLAR, GRAM ALTIN İÇİN 900 TL KRİTİK"

Gram altın için 950 TL seviyesinin üzerinde 1000 TL kanalının gündeme gelebileceğini ifade eden Sarı, "Dünyada fonlar, kurumlar, bireyseller enflasyona karşı varlıklarını koruma yoluna gidebilirler. Gram altında 900 TL üzerinde, ons altın tarafında 1.900 dolar üzerinde geçici yükselişler sürebilir" yorumunda bulundu.