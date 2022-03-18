Çanakkale Köprüsü ticaretin yeni rotası olacak! 'Çok önemli bir yatırım örneği'

Yapımına 2017 yılında başlanan ve 4 yıl içinde bitirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, yapısal olarak sahip olduğu detaylarla dikkat çekerken, uzmanlar köprüyle birlikte bölgede turizmden tarıma, sanayiden taşımacılığa birçok sektörde olumlu gelişmeler yaşanacağını ifade etti. Avrupa’ya bir yılda gidip-gelen 1,5 milyon TIR’ın 4’te 1’i yani 375 bininin bu köprüyü kullanması bekleniyor. 41 milyar dolarlık ihracat yapan Ege ve Güney Marmara’nın lojistiği de hızlanacak.

'BÖLGEYE FAYDASI SAYMAKLA BİTMEZ'

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, bu tür altyapı projelerinin özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü ve bu köprüyle bağlantılı otoyolların hizmete girmesiyle birlikte, Avrupa’dan hem taşımacılık hem de turizm anlamında gelen bütün yolcuların transit olarak Ege’ye ve Akdeniz’e geçişinin sağlanacağı bilgisini verdi. Şener, bu durumun aynı zamanda bölgedeki ürünlerin taşınması, daha kısa sürede İstanbul gibi büyük yerleşim yerlerine ve ihracata iletilip limanlara taşınması açısından çok büyük bir zaman kaybını ortadan kaldırdığını söyledi.

Maliyetleri düşürdüğüne de dikkat çeken Şener, bölge halkının da ürettiği ürünleri daha hızlı şekilde büyük şehirlere veya ihracata gönderilmesini sağlayacağını dile getirdi. Köprüyle birlikte İstanbul’dan ulaşımın bir buçuk iki saatten daha alt seviyelere düştüğünü ve bu durumun bölgeye ilgiyi daha çok artırdığını ileten Şener, “Zaten pandemiyle birlikte büyük şehirlerdeki insanlar Çanakkale gibi daha sakin ve daha güvenli şehirlere doğru yönelmişti. 1915 Çanakkale Köprüsü ve beraberindeki otoyol bağlantılarıyla altyapı yatırımları sağlandı. Bu durum bölgedeki hem emlak fiyatlarını, hem de arsa ve arazi fiyatlarını ciddi şekilde artırdı” dedi.

Köprü yapımına başlanacağı söylentisinin bile ilk etapta bu bölgedeki arsa ve konutlarda yüzde 100’e yakın bir fiyat artışını beraberinde getirdiğini duyuran Şener, “Projenin devreye alınmasıyla birlikte ev, arsa ve gayrimenkul fiyatlarının bu bölgede tavan yaptığı görülüyor. Tabii özellikle bağlantı sağlanmasıyla birlikte zaman tasarrufu sağlanacak olması, hem bu bölgeye daha hızlı ulaşımı sağlayacak hem de bu bölgenin ürünlerini tüm Türkiye’ye ulaştıracak boyutta daha verimli hale getirecek. Dolayısıyla bu tür gelişmeler her yerde olduğu gibi ilgili bölgenin hem emlak, hem konut, hem de arazi fiyatlarını üst seviyelere taşıyor. Şüphesiz Çanakkale halkı da bu gelişmelerin pozitif etkilerini ilerleyen aşamalarda görecektir” diye konuştu.

'SANAYİ BÖLGELERİ YATIRIM ÇEKİYOR'

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit de “Bu projeyle birlikte hem Ege hem Trakya hem de Çanakkale ekonomisi canlanacak. Son dönemde Çanakkale organize sanayi bölgesi dolmuştu. Şimdi çevrede bulunan diğer sanayi bölgelerine ciddi bir talep var. Lojistik imkânlar gelişmeye başladığı için buradaki şehirlerde bulunan sanayi bölgeleri şu anda ciddi bir yatırım çekiyor” dedi ve bölgede yaşanan ekonomik hareketlilikten bahsetti.

Marmara ve Ege Bölgesi'nde bulunan sanayi tesislerinin 1915 Çanakkale köprüsünün açılmasıyla birlikte lojistik kabiliyetlerinin artacağını vurgulayan Soyyiğit, köprünün bölgedeki konteyner taşımacılığını da olumlu şekilde etkileyeceğini belirtti. Bölgede irili ufaklı yaklaşık 18 liman olduğunu belirten Soyyiğit, “Bu proje sadece kara taşımacılığını değil deniz taşımacılığını da olumlu etkileyecek. Bölgede şu an konteyner taşımacılığı üst düzey seviyelerde yapılmıyor ancak projeyle birlikte bölgede bulunan limanlarda yatırım almaya başladı. Bu konteyner taşımacılığını da artıracak. Bununla ilgili çok büyük şirketlerin yaptığı çalışmalar mevcut ve bunlar muhtemelen yakın zamanda sonuca ulaşacak" şeklinde konuştu.

'YABANCI YATIRIMCININ İLGİSİ ARTACAK'

Lojistik maliyetlerin düşmesiyle birlikte yabancı yatırımcının Türkiye’ye olan ilgisinin artacağını belirten Soyyiğit, 1915 Çanakkale köprüsünün bu anlamda da önemli katkıları olacağını aktardı. Soyyiğit, “Türkiye konumu sebebiyle yabancı yatırımcı için çok önemli bir ülke. Lojistik ağların genişlemesiyle Türkiye’nin bu anlamda değeri artacak. Ayrıca Marmara Bölgesi'ne yoğunlaşan sanayi üretimini ülke geneline yaymak adına bu proje çok önemli. Bu proje bu anlamda sadece yabancı yatırımcı için değil yerli yatırımcıyı da teşvik edecek. Özetleyecek olursak bu proje ekonomik büyüme, katma değerli üretim ve istihdamı artırmak konusunda oldukça elzem bir projeydi ve bu anlamda hayata geçmiş olmasının etkileri oldukça yararlı olacak" dedi.

'TÜM COĞRAFYADA KALKINMAYI TEŞVİK EDECEK'

Günümüzde ticaretin bilindik yaklaşımlarının değiştiğini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Teknolojik dönüşüm ve yeni lojistik çözümleri, yeni ticaret yollarını da beraberinde getiriyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ile dünyaya açılan kapımız olan ve Türkiye ekonomisinin can damarı Marmara Bölgesi’nde kesintisiz, hızlı ve verimli ulaşımın döngüsü tamamlanıyor. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimiz Avrupa ile bir kez daha buluşmuş oluyor. Bu da zengin tarım ürünleri, güçlü sanayisi ile Türkiye’nin lokomotif bölgelerinden olan Ege bölgemizin, Avrupa’yla artık çok daha yakın bir hale geleceğini gösteriyor” açıklamasında bulundu.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün bölge ekonomisine ve ulaşımına büyük katkı sağlayacağını aktaran Gülle, “Sadece bölgesinde de değil, tüm coğrafyamızda kalkınmayı teşvik edecek. Ayrıca 1915 Çanakkale Köprüsü ülkemiz açısından yeni yatırımlar, yeni iş alanları, istihdam olanakları için canlanmayı sağlayacaktır” diye konuştu. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri ve son olarak da 18 Mart Çanakkale Köprüsü gibi tamamlanan hizmetlerin sadece Türkiye’yi değil, tüm bölgenin ticaret rotalarını hızlandıracağını ve daha konforlu bir hale getireceğini ileten Gülle, “Ülkemizde tamamlanan bu projeler, Türkiye'nin kavşak noktası olma konumunu perçinleyecek ve ülkemiz transit ticarette vazgeçilmez bir üs haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR YATIRIM VE MÜHENDİSLİK ÖRNEĞİ'

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı S. Kaya Üzen de 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hem Çanakkale hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak dev ölçekli bir ulaşım ve altyapı yatırımı olduğunu söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, otoyol ve bağlantı yolları ile Çanakkale’nin makro yatırımlarında ilk sırayı aldığını belirten Üzen, “Köprü, bölgemizin ayağa kalkmasını sağlayacak çok önemli bir yatırım ve bir mühendislik örneği. Köprümüz, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’yi birbirine bağlıyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ile de Avrupa’dan Türkiye’nin güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak. Köprü ile endüstrileşme, sanayileşme, ülkemize katma değer oluşturacak yatırımlar ve istihdam artacak. İlimiz ve ülkemiz kazanacak" dedi.

'6 DAKİKADA GEÇECEKLER, BÜYÜK BİR KAZANÇ'

“Bölgemizde köprümüzle birlikte devam eden yatırımları da göz önüne aldığımızda, asrın projesinin ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber göreceğiz” diyen Üzen, Ezine Gıda İhtisas OSB, Ayvacık Seracılık OSB gibi yatırımların tamamlanması ile birlikte projenin öneminin daha da hissedileceğini iletti. Hazır olan altyapı sayesinde Çanakkale'nin markalaşmış ve markalaşma potansiyeli yüksek olan tarımsal ve hayvansal ürünlerinin, Türkiye’ye hatta yurt dışı pazarına daha hızlı daha taze ulaşacağının altını çizen Üzen, “Böylelikle üyelerimiz rekabet avantajı elde edeceklerdir. Köprü ile beraber Çanakkale'nin ihracatı da artacaktır. Dünya mirası olan kültür varlıklarımızı görmeye gelecek misafirlerimiz, kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçebilecekler. İlimizin turizm potansiyeli açısından büyük bir kazanç olacaktır” yorumunu yaptı. Betül Topaklı - Oğuzcan Atış / Milliyet.com.tr