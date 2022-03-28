Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? (28 Mart 2022)

Brent petrol fiyatı Rusya Ukrayna Savaşı ve sonrasında atılan diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarını etkilemiş, en yüksek seviyeyi görmüştü. Brent petrol fiyatının artışıyla, akaryakut ürünleri zamlanmıştı. Peki, Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıta indirim gelecek mi? Brent petrol fiyatı akaryakıt fiyatlarına yansır mı? İşte detaylar…

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Petrol fiyatları dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de artan vakalar nedeniyle haftaya düşüşle başladı.

Brent petrol 114 dolar seviyesinden işlem gördü.

Şanghay yönetimi 9 günlük süre içinde test gerçekleştirebilmek için 26 milyonluk şehirde iki aşamalı kapanmaya geçileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor.

ARZ ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR

Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nda sevkiyatın, Novorossiysk Deniz Terminali'nin Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle hasar görmesi sonucunda tamamıyla durması da arz endişelerini artırdı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı hattın durmasının ardından sevkiyat için alternatif güzergahlar araştırdıklarını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 120,10 ile 122,35 dolar aralığının direnç, 117,85 ile 115,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 23,60

Ankara motorin fiyatı: 23,68

İzmir motorin fiyatı: 23,70