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    EkonomiBÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸu 10 MayÄ±s 2022! Bu hafta BÄ°M kataloÄŸunda neler var? BÄ°M 10 MayÄ±s 2022 kataloÄŸu
    HaberlerEkonomi Haberleri BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸu 10 MayÄ±s 2022! Bu hafta BÄ°M kataloÄŸunda neler var? BÄ°M 10 MayÄ±s 2022 kataloÄŸu
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    BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸu 10 MayÄ±s 2022! Bu hafta BÄ°M kataloÄŸunda neler var? BÄ°M 10 MayÄ±s 2022 kataloÄŸu

    BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 10 MayÄ±s 2022 iÃ§in aramalar arttÄ±. Bu hafta BÄ°M kataloÄŸunda neler var? Sorusuna yanÄ±t aranÄ±yor. BÄ°M 10 MayÄ±s 2022 kataloÄŸu yayÄ±nlandÄ±. BÄ°M yine temizlik Ã¼rÃ¼nlerinden kiÅŸisel bakÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine kadar birÃ§ok Ã¼rÃ¼ne indirimli ulaÅŸmayÄ± saÄŸlayacak. Ä°ÅŸte BÄ°M 10 MayÄ±s 2022 kataloÄŸuâ€¦

    09.05.2022 - 09:12 |
    BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸu 10 MayÄ±s 2022! Bu hafta BÄ°M kataloÄŸunda neler var? BÄ°M 10 MayÄ±s 2022 kataloÄŸu

    BÄ°M kataloÄŸu 10 MayÄ±s 2022 iÃ§erisinde hangi Ã¼rÃ¼nlerin indirimli olacaÄŸÄ± sorgulanÄ±yor. BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 10 MayÄ±s 2022 yayÄ±mlandÄ±.Â Pijama takÄ±mÄ±ndan, patik Ã§oraba, ahÅŸap takÄ± dÃ¼zenleyicisinden, parfÃ¼me, serum fondÃ¶tenden, saÃ§ bakÄ±m kremine, manikÃ¼r setinden, sÄ±vÄ± sabuna, boya setine ve katlÄ± organizere kadar birÃ§ok Ã¼rÃ¼n indirimli fiyatlarÄ±yla BÄ°Mâ€™de olacak. Peki, 10 MayÄ±s BÄ°M kataloÄŸu 2022â€™de neler var, hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli? Ä°ÅŸte BÄ°M 10 MayÄ±s 2022 kataloÄŸuâ€¦

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    BÄ°M AKTÃœEL ÃœRÃœNLER KATALOÄžU 10 MAYIS 2022

    • Pijama TakÄ±mÄ±,
    • Patik Ã‡orap,
    • AhÅŸap TakÄ± DÃ¼zenleyicisi,
    • ParfÃ¼m,
    • Serum FondÃ¶ten,
    • SaÃ§ BakÄ±m Kremi,
    • ManikÃ¼r Seti,
    • SÄ±vÄ± Sabun,
    • Boya Seti
    • KatlÄ± Organizer

    BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 10 MayÄ±s 2022 Bu hafta BÄ°M kataloÄŸunda neler var BÄ°M 10 MayÄ±s 2022 kataloÄŸu

    • Bebek Bezi,
    • Bebek KolonyasÄ±,
    • Hijyenik Ped,
    • KaÄŸÄ±t Havlu,
    • PeÃ§ete,
    • ParfÃ¼mlÃ¼ Tuvalet KaÄŸÄ±dÄ±,
    • BulaÅŸÄ±k Makinesi Tableti,
    • Leke Ã‡Ä±karÄ±cÄ±,
    • DiÅŸ Macunu Ve Genel AmaÃ§lÄ± Mucize Temizleyici

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    BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 10 MayÄ±s 2022 Bu hafta BÄ°M kataloÄŸunda neler var BÄ°M 10 MayÄ±s 2022 kataloÄŸu

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    BU HAFTA BÄ°M KATALOÄžUNDA NELER VAR?

    Jenny & Willy Bebek Bezi AylÄ±k Paketler 135 TL,

    Molped SÃ¼pernight 16'lÄ± Hijyenik Ped 14,90 TL,

    Looney Tunes 125 ml Bebek KolonyasÄ± 9,90 TL,

    Sleepy 50'li Islak Havlu 8,90 TL

    Finish 240 ml BulaÅŸÄ±k Makinesi ParlatÄ±cÄ±sÄ± 11,90 TL,

    GÃ¼ldal 500 ml Ocak ve FÄ±rÄ±n KÃ¶pÃ¼k Temizleyici 11,90 TL,

    Finish 110'lu BulaÅŸÄ±k Makinesi Tableti 119 TL,

    Hyperactive 750 gr Lavabo AÃ§Ä±cÄ± Jel 13,90 TL,

    Selsil 500 gr Genel AmaÃ§lÄ± Mucize Temizleyici 11,90 TL,

    GÃ¼ldal 750 ml Ultra Ã‡amaÅŸÄ±r Suyu 5,90 TL,

    Marc 1000 ml Banyo ve Mutfak Temizleyici 19,90 TL

    Cif 750 ml Krem Sprey 17,90 TL,

    Uzay Plastik 500 ml YÃ¼zey Temizleyici ve Leke Ã‡Ä±kartÄ±cÄ± 15,90 TL,

    Vanish 1800 ml Leke Ã‡Ä±karÄ±cÄ± 38,90 TL,

    Blume 12'li KaÄŸÄ±t Havlu 42,50 TL,

    Blume 200'lÃ¼ PeÃ§ete 13,50 TL,

    Blume 24'lÃ¼ ParfÃ¼mlÃ¼ Tuvalet KaÄŸÄ±dÄ± 59,90 TL,

    Shine 1 Litre SÄ±vÄ± BulaÅŸÄ±k DeterjanÄ± 12,90 TL,

    Bulut 1500 ml Konsantre YumuÅŸatÄ±cÄ± 24,90 TL,

    Dk Dent 50 ml Ã‡ocuk DiÅŸ Macunu ve DiÅŸ FÄ±rÃ§asÄ± 14,90 TL,

    Dk Dent 75 ml DiÅŸ Macunu ve DiÅŸ FÄ±rÃ§asÄ± 16,90 TL ,

    AhÅŸap TakÄ± DÃ¼zenleyici 59,90 TL,

    Casilli Pijama TakÄ±mÄ± 49,90 TL,

    Comfort Family KadÄ±n Patik Ã‡orap 5,90 TL,

    Makeover YÃ¼z Paleti 19,90 TL,

    Naturalove 4'lÃ¼ Toka Seti 19,90 TL,

    Naturalove 3'lÃ¼ KaÄŸÄ±t TÃ¶rpÃ¼ 12,90 TL,

    Naturalove TÄ±rnak SÃ¼sÃ¼ 7,90 TL,

    Naturalove PeluÅŸ SaÃ§ BandÄ± 14,90 TL,

    Cam 6'lÄ± Pipet 59,90 TL,

    Prize 20 ml ParfÃ¼m 9,90 TL,

    Remove 70 ml TÃ¼y SarartÄ±cÄ± 35 ml Krem 22,90 TL,

    Gloss Papatya DetaylÄ± Ä°ncili Bileklik 14,90 TL,

    Gloss Papatya DetaylÄ± Ä°ncili Kolye 16,90 TL,

    Gloss Papatya DetaylÄ± KÃ¼pe 12,90 TL,

    Gloss Papatya Desenli Toka Ã‡eÅŸitleri 12,90 TL,

    Pure Korean 10'lu Åžeffaf Akne BandÄ± 9,90 TL,

    Pure Korean Siyah Nokta Burun BandÄ± 9,90 TL,

    KatlÄ± Organizer 19,90 TL,

    Casilli Lazer Kesim Babet Ã‡orap 14,90 TL,

    Blenior 32'li YÃ¼z AÄŸda BandÄ± 14,90 TL,

    EyÃ¼p Sabri Tuncer 500 ml SÄ±vÄ± Sabun 16,90 TL,

    EyÃ¼p Sabri Tuncer 1500 ml SÄ±vÄ± Sabun 36,90 TL,

    Makeover 20 ml Serum FondÃ¶ten 24,90 TL,

    Mara French 3'lÃ¼ ManikÃ¼r Seti 24,90 TL,

    Makeover 30 gr KaÅŸ WaxÄ± 24,90 TL,

    Mediwell 2'li Dudak BalmÄ± 16,90 TL,

    Boya Seti 6,50 TL,

    Pure Korean GÃ¶z AltÄ± Maskesi 9,90 TL.

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