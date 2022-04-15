BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu BÄ°M aktÃ¼el 15 Nisan 2022 kataloÄŸunda neler var, hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli 15 Nisan 2022 BÄ°M kataloÄŸu

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    EkonomiBÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu! BÄ°M aktüel 15 Nisan 2022 kataloÄŸunda neler var, hangi ürünler indirimli? 15 Nisan 2022 BÄ°M kataloÄŸu!
    HaberlerEkonomi Haberleri BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu! BÄ°M aktüel 15 Nisan 2022 kataloÄŸunda neler var, hangi ürünler indirimli? 15 Nisan 2022 BÄ°M kataloÄŸu!
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    BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu! BÄ°M aktüel 15 Nisan 2022 kataloÄŸunda neler var, hangi ürünler indirimli? 15 Nisan 2022 BÄ°M kataloÄŸu!

    15 Nisan 2022 BÄ°M kataloÄŸu ile BÄ°Mâ€™de hangi Ã¼rÃ¼nlerin indirimli olduÄŸu araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. BÄ°M 15 Nisan kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±. BÄ°M 15 Nisan 2022 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu iÃ§erisinde bu hafta da yine birbirinden farklÄ± Ã¼rÃ¼nler indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldÄ±. Ä°ÅŸte BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nlerâ€¦

    15.04.2022 - 08:45 |
    BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu! BÄ°M aktüel 15 Nisan 2022 kataloÄŸunda neler var, hangi ürünler indirimli? 15 Nisan 2022 BÄ°M kataloÄŸu!

    BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu ile Cuma gÃ¼nÃ¼ raflarda hangi Ã¼rÃ¼nlerin olduÄŸunu mÃ¼ÅŸterilerine duyuruyor. BÄ°Mâ€™de bu cuma blender ve sÃ¼rahiden, saÃ§ dÃ¼zleÅŸtiricine, puzzle city oyuncaktan, ipli plastik salÄ±ncaÄŸa, Ã§elik termostan 2 kiÅŸilik Ã§adÄ±ra, ÅŸiÅŸme yataÄŸa kadar birÃ§ok Ã¼rÃ¼n indirimli olarak alÄ±ÅŸveriÅŸ severleri bekliyor. Peki, BÄ°M aktÃ¼el 15 Nisan 2022 kataloÄŸunda neler var, BÄ°M'de bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli? BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu ile aktÃ¼el indirimli Ã¼rÃ¼nlerâ€¦

    BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu

    Dijitsu 58â€³ DS 8500 Android Tv 6499 TL,

    Woon 43 Ä°nÃ§ Android Smart Led TV 3999 TL,

    Fakir Blender ve SÃ¼rahi Seti 349 TL,

    Fakir Termoslu Kahve Makinesi 279 TL,

    Schwartz SaÃ§ Kesme Makinesi 149 TL.

    Haydi Gezelim Serisi Kitaplar 8,90 TL,

    EÅŸleÅŸtirme kartlarÄ± 9,90 TL,

    Puzzle City 57,50 TL,

    Beste Dolgu Bebek 129 TL,

    Dinozor Seti 22,50 TL,

    DeÄŸerli Masallar Serisi 7,90 TL,

    KÃ¶pÃ¼k Balon 5,90 TL.

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    BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu BÄ°M aktÃ¼el 15 Nisan 2022 kataloÄŸunda neler var, hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli 15 Nisan 2022 BÄ°M kataloÄŸu


    Stanley 1,3 Litre Outdoor Termos 399 TL.

    Stanley 1 Litre Outdoor Termos 319 TL. Ä°ki KiÅŸilik Otomatik Ã‡adÄ±r 399 TL.

    Intex ÅžiÅŸme Yatak 299 TL.

    Kamp ve Av BÄ±Ã§aÄŸÄ± 199 TL.

    Tek KiÅŸilik Uyku Tulumu 249 TL.

    KatlanÄ±r Kamp Sandalyesi 99,90 TL.

    ÅžiÅŸme YastÄ±k 22,50 TL.

    Ä°thal Hamak 149 TL.

    Ã‡ekiÃ§li Ã‡ok AmaÃ§lÄ± El Aleti 139 TL.

    Kafa LambasÄ± 79,90 TL. Mangal 119 TL.

    Karabina 5'li Seti 32,50 TL.

    Dede Ä°pli Plastik SalÄ±ncak 149 TL.

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    BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu BÄ°M aktÃ¼el 15 Nisan 2022 kataloÄŸunda neler var, hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli 15 Nisan 2022 BÄ°M kataloÄŸu

    Kavurma SacÄ± 119 TL,

    Mikser 229 TL,

    KarnÄ±yarÄ±k Tenceresi 89.90 TL,

    DikdÃ¶rtgen Tepsi 119 TL,

    Saklama Kutusu 39.90 TL,

    Tek Fiyat Mutfak GereÃ§leri 12.90 TL,

    Desenli Kahve BardaÄŸÄ± 4.90 TL

    Kalorifer PeteÄŸi FÄ±rÃ§asÄ± 9.90 TL

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    BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu BÄ°M aktÃ¼el 15 Nisan 2022 kataloÄŸunda neler var, hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli 15 Nisan 2022 BÄ°M kataloÄŸu

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