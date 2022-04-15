BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu BÄ°M aktÃ¼el 15 Nisan 2022 kataloÄŸunda neler var, hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli 15 Nisan 2022 BÄ°M kataloÄŸu

BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu ile Cuma gÃ¼nÃ¼ raflarda hangi Ã¼rÃ¼nlerin olduÄŸunu mÃ¼ÅŸterilerine duyuruyor. BÄ°Mâ€™de bu cuma blender ve sÃ¼rahiden, saÃ§ dÃ¼zleÅŸtiricine, puzzle city oyuncaktan, ipli plastik salÄ±ncaÄŸa, Ã§elik termostan 2 kiÅŸilik Ã§adÄ±ra, ÅŸiÅŸme yataÄŸa kadar birÃ§ok Ã¼rÃ¼n indirimli olarak alÄ±ÅŸveriÅŸ severleri bekliyor. Peki, BÄ°M aktÃ¼el 15 Nisan 2022 kataloÄŸunda neler var, BÄ°M'de bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimli? BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu ile aktÃ¼el indirimli Ã¼rÃ¼nlerâ€¦

BÄ°M 15 Nisan 2022 kataloÄŸu

Dijitsu 58â€³ DS 8500 Android Tv 6499 TL,

Woon 43 Ä°nÃ§ Android Smart Led TV 3999 TL,

Fakir Blender ve SÃ¼rahi Seti 349 TL,

Fakir Termoslu Kahve Makinesi 279 TL,

Schwartz SaÃ§ Kesme Makinesi 149 TL.

Haydi Gezelim Serisi Kitaplar 8,90 TL,

EÅŸleÅŸtirme kartlarÄ± 9,90 TL,

Puzzle City 57,50 TL,

Beste Dolgu Bebek 129 TL,

Dinozor Seti 22,50 TL,

DeÄŸerli Masallar Serisi 7,90 TL,

KÃ¶pÃ¼k Balon 5,90 TL.

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Stanley 1,3 Litre Outdoor Termos 399 TL.

Stanley 1 Litre Outdoor Termos 319 TL. Ä°ki KiÅŸilik Otomatik Ã‡adÄ±r 399 TL.

Intex ÅžiÅŸme Yatak 299 TL.

Kamp ve Av BÄ±Ã§aÄŸÄ± 199 TL.

Tek KiÅŸilik Uyku Tulumu 249 TL.

KatlanÄ±r Kamp Sandalyesi 99,90 TL.

ÅžiÅŸme YastÄ±k 22,50 TL.

Ä°thal Hamak 149 TL.

Ã‡ekiÃ§li Ã‡ok AmaÃ§lÄ± El Aleti 139 TL.

Kafa LambasÄ± 79,90 TL. Mangal 119 TL.

Karabina 5'li Seti 32,50 TL.

Dede Ä°pli Plastik SalÄ±ncak 149 TL.

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Kavurma SacÄ± 119 TL,

Mikser 229 TL,

KarnÄ±yarÄ±k Tenceresi 89.90 TL,

DikdÃ¶rtgen Tepsi 119 TL,

Saklama Kutusu 39.90 TL,

Tek Fiyat Mutfak GereÃ§leri 12.90 TL,

Desenli Kahve BardaÄŸÄ± 4.90 TL

Kalorifer PeteÄŸi FÄ±rÃ§asÄ± 9.90 TL

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