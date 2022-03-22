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    EkonomiBenzine zam var mı, motorine zam geldi mi 22 Mart? Bugün benzin fiyatı ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları?
    HaberlerEkonomi Haberleri Benzine zam var mı, motorine zam geldi mi 22 Mart? Bugün benzin fiyatı ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları?
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    Benzine zam var mı, motorine zam geldi mi 22 Mart? Bugün benzin fiyatı ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları?

    22 Mart 2022 benzine zam geldi mi, motorine zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken, etkisi dünya vatandaşlarına kadar ulaştı. Sektör kaynakları benzine ve motorine indirimler geleceğini sızdırsa da beklenenin tersi olacağı iddia ediliyor. Akaryakıtta 3 gün üst üste indirim sonrası, 20 Mart'ta zamlanan motorin fiyatlarına bu gece yarısı bir zam daha geleceği aktarıldı. Peki, benzin fiyatı ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

    22.03.2022 - 10:35 |
    Benzine zam var mı, motorine zam geldi mi 22 Mart? Bugün benzin fiyatı ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları?

    Benzin ve motorinde indirim beklentisi yüksekken, bu gece yarısından itibaren zam geleceği iddia ediliyor. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısı benzin ve motorine 1.5 liranın üzerinde zam geleceğini ve gece itibarıyla benzine 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zam bekleniyor. Söz konusu gelişmenin ardından “Benzine zam var mı, motorine zam geldi mi 22 Mart?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, 22 Mart benzinin güncel fiyatı ne kadar?

    BENZİNE ZAM VAR MI, MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ 22 MART?

    Cuma günü 109,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 21 Mart 2022 Pazartesi gününe 111,50 dolarla başlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı 22 Mart Salı günü ise yükselişini sürdürdü ve 118 doları aştı. Petrol fiyatlarındaki bu artış pompaya zam olarak yansıyacağı öngörülüyor.

    Enerji sektöründe yer alan kaynaklara göre, bu gece yarısından (23 Mart) itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zamlanacak.

    Bu geceki zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,25 TL’ye yükselecek.

    BENZİN FİYATI NE KADAR, GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI?

    18 Mart Cuma'yı 19 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı fiyatlar değişti, motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul’da 20,63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20,74 TL’ye yükseldi.

    Benzinin litre fiyatında yeni bir artış gözlenmedi. Son indirimin ardından benzin litre fiyatı İstanbul'da 18.10 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.2 TL'ye inmişti.

     

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