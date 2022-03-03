Benzine zam var mı 4 Mart? Güncel benzin ve motorin, mazot fiyatları ne kadar?

Araç sahipleri EPGİS tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediliyor. Gece yarısı benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Zamların üstünden henüz geçmemişken bu gece yarısı benzin ve motorine yeni zam gelmesi bekleniyor. Bu zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı 19 lirayı geçeceği konuşuluyor.

BENZİNE, MOTORİNE VE MAZOT FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzin ve motorine bu gece de zam gelmesi bekleniyor. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısı benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL daha zam gelecek.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Dün gece Türkiye’de benzine 88 kuruş, motorine 1,51 TL zam gelmişti. Bugün akaryakıt istasyonlarında pompa fiyatları şöyle gerçekleşiyor:

Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul'da 16,55 TL'den 17,43 TL'ye, Ankara'da 16,65 TL'den 17,53 TL'ye, İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 TL'ye yükseldi.

Litre fiyatı motorinde ise İstanbul'da 16,05 TL'den 17,56 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye yükselmiş durumda.