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    EkonomiBenzine zam gelecek mi, ne zaman? Güncel benzin fiyatı ne kadar, EPGİS motorine zam geldi mi?
    HaberlerEkonomi Haberleri Benzine zam gelecek mi, ne zaman? Güncel benzin fiyatı ne kadar, EPGİS motorine zam geldi mi?
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    Benzine zam gelecek mi, ne zaman? Güncel benzin fiyatı ne kadar, EPGİS motorine zam geldi mi?

    Benzin ve motorine 24 saatte ikinci zam geldi. EPGİS yaptığı açıklamada 4 Mart 2022 Cuma itibariyle benzinin litresine 53 kuruş, motorinin litresine ise 1.33 lira zam geldiğini duyurdu. Zamla birlikte mazot 19 liraya çıktı. Peki, Güncel benzin fiyatı ne kadar, EPGİS motorine zam geldi mi? Yine benzine zam gelecek mi, ne zaman?

    04.03.2022 - 09:23 |
    Benzine zam gelecek mi, ne zaman? Güncel benzin fiyatı ne kadar, EPGİS motorine zam geldi mi?

    Benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. 24 saat geçmeden benzin ve motorine yapılan yeni zammı EPGİS, yeni zamları sosyal medya hesabından duyurup, "Bu gece yarısından itibaren geçerli" ifadesini kullandı. 4 Mart 2022'de geçerli mazot 19 lirayı aştı.

    BENZİNE ZAM GELECEK Mİ, BENZİNE ZAM NE ZAMAN GELECEK?

    Cumartesiden itibaren benzine 1.17, motorine 1.29 zam geleceği iddia ediliyor.

    GÜNCEL BENZİN FİYATI NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL OLDU?

    Türkiye’de dün gece benzine 88 kuruş, motorine 1,51 TL zam geldi. Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul'da 16,55 TL'den 17,43 TL'ye, Ankara'da 16,65 TL'den 17,53 TL'ye, İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 TL'ye yükseldi.

    Litre fiyatı motorinde ise İstanbul'da 16,05 TL'den 17,56 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye yükselmiş durumda.

    Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzin ve motorine bu gece de çok büyük zamlar geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından bu gece yarısı benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL daha zam yapılacağını duyurdu. Bu zamla birlikte, Ankara’da ortalama 17,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,06 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 17,97 liraya, İzmir’de 18,08 liraya çıkacak. Motorinin litresi Ankara ve İstanbul’da 19 liraya, İstanbul’da 18,92 liraya yükselecek.

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