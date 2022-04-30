Benzine zam geldi mi, motorine zam var mı? Güncel benzin fiyatı ne kadar oldu 30 Nisan?
Benzine zam geldi mi, motorine zam var mı? Ramazan Bayramı tatili öncesi benzine zam geleceği iddia edilmişti. Brent petrolün varilinin 107 dolara kadar yükselmesinden sonra benzinin litre fiyatı arttı. Peki, Güncel benzin fiyatı ne kadar oldu 30 Nisan?
30.04.2022 - 09:12 |
Benzine zam var mı 30 Nisan, motorine zam geldi mi? Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, 98 dolara kadar düştü. Yeniden tırmanışa geçen brent petrol gün içinde 107 doları görünce Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında beklenen oldu. Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. İşte Güncel benzin fiyatı 30 Nisan…
BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?
Benzine 1 lira 33 kuruş zam geldi.
Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,44 liraya yükseldi.
Zam öncesi benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 lira, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liraydı.