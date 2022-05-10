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    EkonomiBenzine zam gelecek mi 11 Mayıs, motorine zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Mayıs 2022
    HaberlerEkonomi Haberleri Benzine zam gelecek mi 11 Mayıs, motorine zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Mayıs 2022
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    Benzine zam gelecek mi 11 Mayıs, motorine zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Mayıs 2022

    Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Bayram öncesi, 30 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti. Peki, Benzine zam geldi mi, motorine zam var mı? Benzin fiyatı ne kadar, 11 Mayıs benzine zam mı gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

    10.05.2022 - 11:01 |
    Benzine zam gelecek mi 11 Mayıs, motorine zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Mayıs 2022

    Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. En son yapılan zamla 20 lirayı aşan benzin fiyatlarına bir zam daha geleceği iddia edildi. Peki, Benzine zam geldi mi, motorine zam var mı? Benzin fiyatı ne kadar, 11 Mayıs benzine zam mı gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları!...

    BENZİNE ZAM GELDİ Mİ, MOTORİNE ZAM VAR MI?

    Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 78 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

    Son gelen zamlarla 20 lirayı aşan benzin fiyatlarına çarşamba gününden itibaren 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyordu ancak uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmaları nedeniyle, zam revize edildi. Sektör kaynaklarına göre, benzine bu gece yarısından geçerli olacak şekilde 78 kuruş zam gelecek.

    İstanbul'da benzinin litresi ortalama 20,35 TL'den, Ankara'da 20.44 TL'den ve İzmir'de 20.44 TL'den satılıyor. Zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 21.47 liradan, Ankara'da 21.56 liradan, İzmir'de ise 21.56 liradan satılacak.

    Motorine ise zam yapılmayacak. 

    BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR

    İstanbul : Benzin: 20.35 TL
    Motorin (Mazot): 22.08 TL
    LPG (Otogaz): 11.75 TL

    Ankara Benzin: 20.44 TL
    Motorin (Mazot): 22.16 TL
    LPG (Otogaz): 11.97 TL

    İzmir: Benzin: 20.46 TL
    Motorin (Mazot): 22.17 TL
    LPG (Otogaz): 11.69 TL

     

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