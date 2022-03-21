Benzine indirim var mı, motorine indirim gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatı ne kadar? Akaryakıt indirim haberleri!

Benzin ve motorine art arda yapılan zamların ardından iddialara göre akaryakıt fiyatlarında indirim olacak. Benzin ve motorine yapılacak olan indirim iddiaları sonrası “Benzine indirim var mı, motorine indirim gelecek mi?” sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Motorin ve benzin fiyatlarında indirim yapılması bekliyor. Güncel olarak 21 Mart Pazartesi İstanbul'da benzin fiyatları 18.11 TL, motorin 20.68 TL, LPG 11.12 TL iken, Ankara’da benzin 18.20 TL, motorin 20.76 TL, LPG ise 11.34 TL. İzmir’de de benze durum söz konusu benzin 18.22 TL, motorin 20.76 TL ve LPG’de 11.06 TL’den satılıyor.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI, MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatlarına üç gün boyunca üst üste gelen indirimin ardından motorin fiyatlarına 1 Lira 96 kuruş zam geldi. Motorin zammı, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı, güncel motorin fiyatları arttı.

Motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul’da 20,63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20,74 TL’ye yükseldi. Benzinin litre fiyatında yeni bir artış gözlenmedi. Öte yandan iddiaya göre haftaya motorinde büyük indirim yapılacak ancak, söz konusu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cuma günü 109,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün (21 Mart 2022 Pazartesi) saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,31 artışla 111,50 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,82 dolardan alıcı buldu.