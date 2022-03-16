Benzine indirim var mı, motorine indirim geldi mi? 16 Mart güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzine indirim var mı, motorine indirim geldi mi? sorusuna yanıt aranırken motorin ve benzin fiyatı için peş peşe yeni indirim geldi. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmelerinin öne çıkması ve iyimser mesajlar verilmesi, Çin'in Covid-19 salgını karşısında katı tedbirlere başvurmasının petrol talebinde artışı yavaşlatacağı beklentileri, AB ülkelerinin Rusya'ya petrol konusunda bir kısıtlama getirmemesi ve Rusya'nın da doğal gaz ve petrol ihracatını sürdürmesi nedeniyle fiyatlar geri çekilmeye başladı.

BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM 16 MART

Motorin fiyatları için gelen 2,38 TL indirimin ardından bugün de hem benzin hem de motorin için yeni indirimler yapıldı. Petrol fiyatları 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 97,5 dolar düzeyine kadar çekildi.

Petroldeki sert düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Buna göre benzin fiyatı 16 Mart itirabıyla 1,76 TL motorin ise 0,93 TL ucuzladı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre;

İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL,

İstanbul'da yeni benzin fiyatı 18,71 TL,

Ankara'da yeni motorin fiyatı 19,81 TL,

Ankara'da yeni benzin fiyatı 18,81 TL,

İzmir'de yeni motorin fiyatı 19,82 TL,

İzmir'de yeni benzin fiyatı 18,83 TL oldu.