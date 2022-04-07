°
Şehir seçiniz
    BİST2.3380.91EURO16.100.44USD14.760.38ALTIN914.040.37
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiBenzine indirim gelecek mi, motorine indirim var mı? Petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar geriledi! Akaryakıt fiyatları düşecek mi?
    HaberlerEkonomi Haberleri Benzine indirim gelecek mi, motorine indirim var mı? Petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar geriledi! Akaryakıt fiyatları düşecek mi?
    ABONE OL

    Benzine indirim gelecek mi, motorine indirim var mı? Petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar geriledi! Akaryakıt fiyatları düşecek mi?

    Benzine indirim geldi mi, motorine indirim var mı? Brent petrol fiyatının 102 dolara kadar inmesi, benzinde ve motorinde indirim beklentisine neden oldu. Türkiye'de motorin ve benzinde yaşanan zamların ardından petrol fiyatları düşüşe geçmişti. Brent petrolün fiyatı dün 101 dolara kadar indi, bugün ise 102 dolar seviyesinde. Vatandaş ise şimdi benzine ve motorine indirim gelecek mi, akaryakıt fiyatları düşecek mi? sorularına yanıt arıyor.

    07.04.2022 - 13:38 |
    Benzine indirim gelecek mi, motorine indirim var mı? Petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar geriledi! Akaryakıt fiyatları düşecek mi?

    Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD ile İngiltere’nin gibi bazı batılı ülkelerin Rusya’ya karşı yaptırımları piyasadaki arz yönlü riskleri artırarak petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmelere neden oldu ve petrol fiyatları mart ayında 130 dolara kadar çıktı. Petrolün varil fiyatı son bir haftadır ise düşüşe geçti. 101,22 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,10 artışla 102,19 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 97,23 dolardan alıcı buldu. Peki, Benzine indirim gelecek mi, motorine indirim var mı? Akaryakıt fiyatları düşecek mi?

    BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ, MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

    Brent türü petrolün varil fiyatı, IEA’nın küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek arz sıkıntılarını gidermeye yönelik 120 milyon varil petrolün daha acil durum rezervlerinden kullanıma açılacağını açıklamasıyla 101 dolara kadar geriledi.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil arttığını duyurması ise fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

    Benzin fiyatlarında en son petrolün varil fiyatı 101 doları görünce indirim geldi. Motorin fiyatlarına ise petrolün varil fiyatı 108 dolara indiğinde 88 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar geriledi anacak henüz benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansımadı.

    Piyasa kaynakları da şu an bir indirim beklendiğine dair açıklamalarda bulunmadı.

    GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

    Motorinin litre fiyatı

    İstanbul: 22,08
    Ankara: 22,18
    İzmir: 22,19

    Benzinin litre fiyatı

    İstanbul: 19,00
    Ankara: 19,08
    İzmir: 19,10

     

    GÜNCEL HABERLER

    Fatih Erbakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı olası değil

    Fatih Erbakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı olası değil

    Türkiye'de en ucuz ulaşım hangi ilde?

    Türkiye'de en ucuz ulaşım hangi ilde?

    Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü

    Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'de en ucuz ulaşım hangi ilde?

    Türkiye'de en ucuz ulaşım hangi ilde?

    Sıradaki Haber
    Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü

    Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü

    Sıradaki Haber
    İETT otobüsü şarampole uçtu! Facianın eşiğinden dönüldü

    İETT otobüsü şarampole uçtu! Facianın eşiğinden dönüldü

    Sıradaki Haber
    Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimlere verilecek?

    Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimlere verilecek?

    Sıradaki Haber