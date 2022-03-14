Benzine indirim gelecek mi, motorine indirim var mı? Benzin ve motorin fiyatı düşecek mi, güncel fiyatlar ne kadar?

Benzin ve motorine bu gece yarısı indirim gelmesi bekleniyor. Brent petrolün fiyatı 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 111.14 dolara gerileyince, motorin ve benzine üst üste yapılan zamların ardından bu kez bir indirim beklentisi doğdu. Sektör temsilcileri de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorinde indirim bekliyor.

Benzine indirim gelecek mi, motorine indirim var mı?

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda motorin fiyatında 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 53 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 63 kuruşa düşecek. Benzinin litre fiyatının da 19 TL seviyelerine çekileceği ancak rakamın netleşmediği ifade edildi. Mart ayı başlarında İstanbul’da benzin fiyatı 17 TL’den satılıyordu.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki artış sonrası İstanbul’da benzin fiyatı 20,35 TL ve motorin fiyatı ise 22,80 TL’den satılıyor.