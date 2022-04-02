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    EkonomiBenzin ve motorine büyük indirim! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika!
    HaberlerEkonomi Haberleri Benzin ve motorine büyük indirim! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika!
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    Benzin ve motorine büyük indirim! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika!

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geldi. Türkiye'de motorinin pompa fiyatına çarşamba günü 1 lira 55 kuruş, perşembe günü de 88 kuruş indirim yapılmıştı. Bu indirimlerin ardından benzin fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Brent petrolün düşüş trendine girmesiyle bu gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş indirim geldi. Buna göre; benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,81 liradan 19,01 liraya, Ankara ve İzmir'de 19,92 liradan 19,11 liraya düştü.

    02.04.2022 - 08:22 |
    Benzin ve motorine büyük indirim! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika!

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 104 dolara kadar düştü. Buna bağlı olarak Türkiye'de çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi. Düşüş trendi devam edince perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına 88 kuruşluk bir indirim daha yansıdı.

    BENZİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ OLUŞMUŞTU

    Bu indirimlerin ardından benzinde de aynı beklenti oluştu. Brent petrolün düşüş trendine girmesiyle bu gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş indirim geldi.

    GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

    İndirimin ardından benzinin litre fiyatı, İstanbul'da 19,81 liradan 19,01 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,92 liradan 19,11 liraya düştü.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    EN FAZLA KULLANILAN YAKIT CİNSİ DİZEL

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre Türkiye’de en fazla tüketilen yakıt cinsi dizel oldu.

    Sene sonu rakamları 2 yılda bir açıklanan EPDK raporuna göre 2021 yılı Kasım ayında Türkiye’de 2 milyar 657 bin 320 ton yakıt kullanıldı. Bunların 282 bin 953 tonu benzin olurken 2 milyar 257 bin tonu dizel oldu. Yine 2021 yılı Kasım ayında 35 bin 245 ton fuel oil, 71 bin 744 ton havacılık yakıtı kullanıldı

    Mega kent İstanbul’da 2021 yılı Kasım ayında 66 bin 041 ton benzin, 332 bin 902 ton dizel, 260 ton fuel oil, 24 bin 413 ton havacılık yakıtı kullanıldı.

    Ankara’da 2021 yılı Kasım ayında 27 bin 833 ton benzin, 177 bin 771 ton dizel, 7 bin 063 ton fuel oil, 8 bin 320 ton havacılık yakıtı kullanıldı İzmir’de 2021 yılı Kasım ayında ise 16 bin 567 ton benzin, 108 bin 480 ton dizel, 181 ton fuel oil, 7 bin 814 ton havacılık yakıtı kullanıldı. Kahramanmaraş’ta 2021 yılı Kasım ayında ise 2 bin 674 ton benzin, 21 bin 510 ton dizel, 328 ton fuel oil, 214 ton havacılık yakıtı kullanıldı.

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