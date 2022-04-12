Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan motorin indirim haberleri ile güncel benzin fiyatı!
Benzin ve motorin güncel fiyatları için yapılan araştırmalar arttı. Rusya-Ukrayna savaşıyla brent petrol fiyatlarındaki değişiklik yaşandı, bu da benzin ve motorin fiyatlarını etkiledi. Benzin ve motorin fiyatları zam ve indirim haberleriyle dalgalanmasını sürdürüyor. Peki, benzine indirim var mı, motorine indirim geldi mi? 12 Nisan 2022 benzin motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları 12 Nisan…
12.04.2022 - 09:07 |
Brent petrol fiyatları, dövizdeki değişiklikler beraberinde benzin ve motorin fiyatlarında değişiklikler getiriyor. Peki, Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, benzine indirim var mı, motorine indirim geldi mi?
BENZİNE İNDİRİM VAR MI, MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?
Bugünden itibaren rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti.
12 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20 lira 22 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.