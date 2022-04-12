Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan motorin indirim haberleri ile güncel benzin fiyatı!

Brent petrol fiyatları, dövizdeki değişiklikler beraberinde benzin ve motorin fiyatlarında değişiklikler getiriyor. Peki, Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, benzine indirim var mı, motorine indirim geldi mi?

BENZİNE İNDİRİM VAR MI, MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Bugünden itibaren rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti.

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İstanbul'da motorin litre fiyatı 20 lira 22 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.