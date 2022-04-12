°
Şehir seçiniz
    BİST2.4490.00EURO15.95-0.04USD14.670.12ALTIN922.800.18
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiBenzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan motorin indirim haberleri ile güncel benzin fiyatı!
    HaberlerEkonomi Haberleri Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan motorin indirim haberleri ile güncel benzin fiyatı!
    ABONE OL

    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan motorin indirim haberleri ile güncel benzin fiyatı!

    Benzin ve motorin güncel fiyatları için yapılan araştırmalar arttı. Rusya-Ukrayna savaşıyla brent petrol fiyatlarındaki değişiklik yaşandı, bu da benzin ve motorin fiyatlarını etkiledi. Benzin ve motorin fiyatları zam ve indirim haberleriyle dalgalanmasını sürdürüyor. Peki, benzine indirim var mı, motorine indirim geldi mi? 12 Nisan 2022 benzin motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları 12 Nisan…

    12.04.2022 - 09:07 |
    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan motorin indirim haberleri ile güncel benzin fiyatı!

    Brent petrol fiyatları, dövizdeki değişiklikler beraberinde benzin ve motorin fiyatlarında değişiklikler getiriyor. Peki, Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, benzine indirim var mı, motorine indirim geldi mi?

    BENZİNE İNDİRİM VAR MI, MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

    Bugünden itibaren rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti.

    12 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 20 lira 22 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

     

    GÜNCEL HABERLER

    Türkiye'den stratejik diplomasi hamlesi!

    Türkiye'den stratejik diplomasi hamlesi!

    Kiev'i alamayan Putin gözünü Donbas'a çevirdi! Tanklar ilerleyişe geçti...

    Kiev'i alamayan Putin gözünü Donbas'a çevirdi! Tanklar ilerleyişe geçti...

    Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı kararı

    Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı kararı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kiev'i alamayan Putin gözünü Donbas'a çevirdi! Tanklar ilerleyişe geçti...

    Kiev'i alamayan Putin gözünü Donbas'a çevirdi! Tanklar ilerleyişe geçti...

    Sıradaki Haber
    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan motorin indirim haberleri ile güncel benzin fiyatı!

    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan motorin indirim haberleri ile güncel benzin fiyatı!

    Sıradaki Haber
    Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı kararı

    Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı kararı

    Sıradaki Haber
    Maaş zammı ile ilgili flaş açıklama! Üç ayda bir enflasyon farkı...

    Maaş zammı ile ilgili flaş açıklama! Üç ayda bir enflasyon farkı...

    Sıradaki Haber