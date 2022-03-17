Benzin ne kadar oldu, 17 Mart motorine indirim var mı? 17 Mart 2022 günce benzin ve motorinin litre fiyatı!

Benzin ve motorine zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Üst üste gelen zamların ardından benzin ve motorin fiyatlarında peş peşe indirim yapıldı. 17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. Akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.

BENZİN NE KADAR OLDU, 17 MART MOTORİN İNDİRİMİ?

17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.

RUSYA-UKRAYNA TARAFINDA İYİMSERLİK PETROLÜ GERİLETTİ

Rusya-Ukrayna savaşı ve Batı'nın sert yaptırımları sonrası petrol tarafında arz endişelerinin körüklenmesiyle brent petrol serbest piyasada 133 doları aşarak 2008 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmişti. Rusya Ukrayna krizinde yapılan müzakereler, diplomasi trafiği, Avrupa'nın Rusya'ya petrol yaptırımı getirmemesi ve Rusya'nın doğal gaz akışına devam etmesi sonrası brent petrol varil fiyatı 14 yılın zirvesinden yüzde 20'nin üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 doların altını gördü.